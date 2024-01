A- A+

EVENTO Padre Fábio de Melo se apresenta na 426ª Festa do Padroeiro Santo Amaro do Jaboatão dos Guararapes A programação religiosa e cultural tem ínicio no próximo sábado (06)

A 426ª Festa do Glorioso Padroeiro Santo Amaro do Jaboatão dos Guararapes, 3º maior evento religioso de Pernambuco, terá início neste sábado (06/01). O tema deste ano é “Coração ardente, pés a caminho” e contará com 10 dias de evento incluindo novenas, celebrações eucarísticas, procissões, missa campal, além da programação cultural. Uma das grandes atrações deste ano é o Padre Fábio de Melo, que fará uma apresentação durante a abertura no palco montado em frente à igreja matriz.

Foto: Divulgação/Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Padre Fábio de Melo.



A programação completa pode ser acessada por meio das redes sociais da Prefeitura do Jaboatão. A programação contará com shows do Padre João Carlos, Dudu do Acordeon e os convidados Almir Rouche e Nádia Maia; Padre Damião Silva, Banda Praeira, DJ Roony, Banda Sanfonada, entre outras atrações. As apresentações artísticas começam logo após as missas campais.

Neste sábado (06), será realizada a primeira procissão em homenagem a Santo Amaro, saindo da comunidade das Malvinas, em direção à Igreja Matriz de Santo Amaro. As procissões seguem até o próximo dia 15 de janeiro, saindo de paróquias do Jaboatão.O dia 15 de janeiro marca o Dia de Santo Amaro e o encerramento da festa.

O prefeito Mano Medeiros destacou a importância de reverenciar a tradicional festa do Glorioso Santo Amaro.

“Esse é um período para renovar a fé e reunir os fiéis de várias paróquias do município. A gestão municipal sempre apoia esse evento religioso que tem uma relevância para as comunidades católicas”, falou.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

06/01 - Procissão saindo da comunidade das Malvinas (18h)

07/01 - Procissão saindo da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, em Socorro (18h)

08/01 - Procissão saindo da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Vila Rica (18h)

09/01 - Procissão saindo da Centro Educacional São Francisco de Assis, bairro Padre Roma (18h)

10/01 - Procissão saindo do Posto Ipiranga, em Santo Aleixo (18h)

11/01 - Procissão saindo da Comunidade Oratório Dom Bosco, bairro Padre Roma (18h)

12/01 - Procissão saindo da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Santo Aleixo (18h)

13/01 - Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Jaboatão Centro (18h)

14/01 - Procissão saindo da Capela de Santa Luzia, antigo Engenho Corveta, bairro Bulhões (18h)

15/01 - Procissão saindo da Igreja de Santo Amaro, em Jaboatão Centro (18h)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

06/01 (sábado) - Padre Fábio de Melo

07/01 (domingo) - Banda Boa Música

08/01 (segunda-feira) - Padre João Carlos

09/01 (terça-feira) - Noite Kids, com apresentações de personagens infantis

10/01 (quarta-feira) - Banda Sanfonada, com participação de Nena Queiroga e Benil

11/01 (quinta-feira) - Dj Roony

12/01 (sexta-feira) - Ricardo Lima e Banda

13/01 (sábado) - Jeane Cris e Banda Praieira

14/01 (domingo) - Dudu do Acordeon, com participação de Nádia Maia

15/01 (segunda-feira) - Padre Damião Silva

