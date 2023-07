Pais precisam de mais atenção para evitar lesões nas crianças durante as férias

A- A+

As férias escolares chegam sempre acompanhadas de muita diversão, viagens, passeios, além de mais tempo livre para as brincadeiras. Mas o período exige atenção redobrada dos pais para evitar lesões nas brincadeiras dos filhos. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (7), com o médico ortopedista, Murilo Nogueira, que discorreu acerca dos tipos de tratamento que podem ser realizados em caso de lesão.

“Para uma fratura, dependendo do osso, da articulação e da faixa etária da criança, tem um determinado tipo de tratamento, que pode ser conservador, ou seja, quando não há necessidade de intervenção cirúrgica ou de manobras de reposicionamento dos fragmentos ósseos, podendo ser apenas uma imobilização. Por exemplo, uma criança que tem uma entorse de tornozelo precisa de uma imobilização do tipo bota”, afirmou o ortopedista.

Ortopedista Murilo Nogueira

Murilo Nogueira também falou sobre a necessidade de se acionar, ou não, um atendimento pré-hospitalar, que depende do tipo de acidente acontecido.

“Por exemplo, uma criança está em cima de um brinquedo num parque municipal, cai de uma altura de um metro, torce o tornozelo e está chorando, apontando para a área machucada: não há, na minha visão, a necessidade de se acionar um serviço de atendimento pré-hospitalar (uma ambulância). Os pais podem levar para uma urgência ortopédica. Num segundo cenário, a criança está nesse mesmo parque, num escorrego mais alto, cai de uma altura de três metros e perde os sentidos ou se queixa de uma dor de intensidade muito grande na região das costas ou do pescoço, aí sim há o perigo de ser uma lesão de gravidade maior, como um traumatismo de coluna, e a necessidade de acionar uma ambulância”, declarou o médico.

