ESPETÁCULO Paixão de Cristo de Casa Amarela realiza encenação para pessoas em situação de rua Ação contará ainda com distribuição de refeições no momento da Santa Ceia

Pelo segundo ano, a Paixão de Cristo de Casa Amarela realizará uma encenação especial e social para pessoas em situação de rua. A ação acontece no próximo dia 24, às 18h, na área interna do Convento de Santo Antônio, localizado na Rua do Imperador Pedro II, região central do Recife.

A apresentação, com uma hora de duração, será dividida em seis cenas, tendo como ponto principal o momento da Santa Ceia. Nessa ocasião, refeições serão distribuídas com os presentes que serão integrados ao ato religioso lembrado no espetáculo.

Com 22 anos de existência, a Paixão de Cristo de Casa Amarela é consagrada como uma das mais tradicionais encenações do estado. O grupo, formado em sua maioria por moradores do bairro, se apresentará nos dias 28, 29 e 30 de março, às 20h, na Concha Acústica do Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife.

A encenação de 2024 seguirá com a utilização de cenários projetados em laser, tecnologia conhecida como vídeo mapping, ação muito aprovada pelo público na edição anterior. Ao total, cerca de 100 pessoas, entre atores e figurantes, irão se dividir nas 17 cenas, dirigidas por Ulisses José do Nascimento.

O papel de Cristo será interpretado mais um ano pelo ator George Floro Acioly, que contracena com sua mãe biológica, Marly Floro Câmara, no papel de Maria. O espetáculo, neste ano, apresentará novidades dentro das projeções das cenas, além de sua abertura, no texto e figurinos.

“A Paixão de Cristo de Casa Amarela enxerga esse momento como uma ato além de cultural. Para nós, isso se trata também de um momento religioso e de pensar nos nossos irmãos. Com isso, sempre nos preocupamos com questões sociais”, destaca José Muniz, produtor do evento.



SERVIÇO:

Paixão de Cristo de Casa Amarela

24/03 – 18h - Convento de Santo Antônio

28, 29 e 30/03 - 20h

Sítio Trindade - Estrada do Arraial, n° 3259 - Casa Amarela

Acesso Gratuito

