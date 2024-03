A- A+

TEATRO Paixão de Cristo de Paudalho acontece no maior teatro ao ar livre da Mata Norte Em sua 17º edição, Paixão do Monte da Fé, em Paudalho, espera 20 mil pessoas acompanhando o espetáculo



Arte e religião se mesclam na tradicional “Paixão do Monte da Fé” de Paudalho, que é realizada há 17 anos, na comunidade da Asa Branca. A apresentação começou em 1980, realizada por um grupo de jovens ligados à Igreja Católica e percorria as principais ruas do município do Paudalho. Desde o ano de 2006, o espetáculo é apresentado no Monte da Fé, pelo Movimento Teatral de Paudalho. Considerado o maior teatro ao ar Livre da Mata Norte de Pernambuco, a área da apresentação é composta por um monte envolto por pedras onde ocorre a maioria das cenas. Em um verdadeiro espetáculo, 14 cenas são interpretadas sobre o período da vida do Messias. A apresentação, que este ano tem como tema “A Paixão Mais Perto de Você”, retrata toda a trajetória de Jesus até a sua ressurreição, em três dias de apresentações: quarta (27), quinta (28) e sexta-feira (29 de março), a partir das 19h30.

O evento é realizado com o apoio da Prefeitura do Paudalho, Governo do Estado de Pernambuco e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), através do 15º Concurso Pernambuco de Todas as Paixões . A expectativa da produção é que em 2024, cerca de 20 mil pessoa assistam a Paixão do Monte da Fé.

Cena da Paixão de Cristo de Paudalho/ Foto: Josué Junior

O espetáculo aquece a economia local, com uma equipe de mais de 200 pessoas envolvida no espetáculo, entre elenco principal, figurantes e produção. , as apresentações da “Paixão do Monte da Fé” geram empregos temporários, não só para quem produz a apresentação, mas também para o comércio informal. Para fomentar ainda mais a produção cultural do município, a equipe é composta majoritariamente por paudalhenses. No papel principal, está o ator Cecéu Ribeiro, a atriz Flaviana Silvino entra em cena como Maria e Pilatos tem interpretação de Kyrlle Lima.

Serviço

Evento: Paixão de Cristo do Monte da Fé

Local: Monte da Fé, Vila Asa Branca, Paudalho

Datas: 27 (quarta), 28 (quinta) e 29 (sexta-feira) de março de 2024

Horário: 19h30 (início)

Ficha Técnica

Direção Geral: João Batista

Direção Cênica: Lucas Barbosa

Direção de Artes: Gustavo Moreira

Direção de Produção: Yonaldo Afonso

