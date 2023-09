Palco Giratório retorna a Pernambuco promovendo a sua 25° edição

A- A+

Reconhecido nacionalmente por difundir as artes cênicas através de espetáculos e apresentações diversificadas, com atrações do estado e de fora, o Palco Giratório chega ao Grande Recife em sua 25° edição, com atrações em Casa Amarela, Santo Amaro, Piedade e São Lourenço da Mata, entre 11 e 26 de setembro. O projeto acontece desde 1998, todos os anos, em diversas unidades do Sesc pelo Brasil.

Na Região Metropolitana do Recife, a programação terá início na próxima segunda-feira (11), às 15h, no Teatro Capiba, localizado no Sesc Casa Amarela. O palhaço Marmelo trará para a unidade, a sua apresentação “Swing Marmelo”, uma performance teatral que mescla elementos de circo ao som de ritmos conhecidos pelos recifenses, como Brega Funk e Batidão Romântico. Os ingressos custam R$15 reais para trabalhadores do comércio e dependentes e R$30 para o público em geral.

Em duas apresentações gratuitas, a Cia. Os Palhaços de Rua, do Paraná, trazem a peça “Vikings e o Reino Saqueado”, que mescla comédia, manifestações culturais do norte da Europa, além de dar destaque a discussões sobre problemas socioculturais. Serão na terça-feira (12), às 15h, na Escola Pernambucana de Circo, bairro da Macaxeira, em Recife, e quarta-feira (13), às 16h, na Praça Tiúma, em São Lourenço da Mata.

Também na quarta-feira (13), às 19h30, o Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes, receberá o drama “E.L.A.”, com Jessica Teixeira, que irá explorar a complexidade do corpo como uma forma de expressão social, política e tecnológica, e quinta-feira (14), a olindense Natali Assunção fará um convite para reflexões profundas sobre conexões emocionais e a arte de escrever, com a peça “Ainda Escrevo para Elas”. As apresentações terão ingressos no valor de R$5 reais para trabalhadores do comércio e R$10 para o público geral.

E encerrando a programação, o teatro do Sesc Santo Amaro irá receber, na quarta-feira (25), às 19h30, “Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré”, com o Grupo São Gens, trazendo de forma poética, histórias reais e questões sociais do universo do mangue e das palafitas. Os ingressos estão disponíveis no valor de R$15 reais para comerciantes e R$30 para o público geral. Já na quinta-feira (26), às 19h30, Kelson Succi traz o “Cuidado com Neguin”, peça que fala sobre a jornada do personagem que busca a sua identidade e luta contra o racismo no cotidiano. Trabalhadores do comércio e seus dependentes pagam R$15 reais na entrada e R$30 para o público em geral.

Serviço – Palco Giratório 2023

Atração: Swing do Marmelo, com Palhaço Marmelo (Recife-PE)

Data: 11/09

Horário: 15h

Local: Teatro do Sesc Casa Amarela (Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 - Mangabeira / Recife - PE)

Entrada: R$15 (Trabalhadores do comércio/dependentes) e R$30 (Público Geral)

Informações: 3267-4415, 4404, 4421, (81) 99167-0470 (Whatsapp)

Atração: Vikings e o Reino Saqueado, com a Cia, Os Palhaços de Rua (Londrina-PR)

Data: 12/09

Horário: 15h

Local: Escola Pernambucana de Circo (Av. José Américo de Almeida, 05 - Macaxeira / Recife-PE)

Entrada: Gratuito

Informações: (81) 3266-0050

Data: 13/09

Horário: 16h

Local: Praça de Tiúma (Rua Thomas Jobson, 866-1064 - Tiúma / São Lourenço da Mata)

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3525-9033

Atração: E.L.A., com Jéssica Teixeira (Fortaleza-CE)

Data: 13/09

Horário: 19h30

Local: Cine Teatro Samuel Campelo (Praça Nossa Senhora do Rosário, 510 - Centro / Jaboatão dos Guararapes)

Entrada: R$5 (Trabalhadores do comércio/dependentes) e R$10 (Público Geral)

Informações: (81) 3462-5340

Atração: Ainda Escrevo para Elas, com Natali Assunção (Olinda-PE)

Data: 14/09

Horário: 19h30

Local: Cine Teatro Samuel Campelo (Praça Nossa Senhora do Rosário, 510 - Centro / Jaboatão dos Guararapes)

Entrada: R$5 (Trabalhadores do comércio/dependentes) e R$10 (Público Geral)

Informações: (81) 3462-5340

Atração: Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré, com Grupo São Gens (Jaboatão dos Guararapes-PE)

Data: 25/09

Horário: 19h30

Local: Teatro do Sesc Santo Amaro (Praça do Campo Santo, s/nº - Santo Amaro / Recife - PE)

Entrada: R$15 (Trabalhadores do comércio/dependentes) e R$30 (Público Geral)

Informações: (81) 3216-1713/1714/1715

Atração: Cuidado com Neguin, com Kelson Succi (Rio de Janeiro-RJ)

Data: 26/09

Horário: 19h30

Local: Teatro do Sesc Santo Amaro (Praça do Campo Santo, s/nº - Santo Amaro / Recife - PE)

Entrada: R$15 (Trabalhadores do comércio/dependentes) e R$30 (Público Geral)

Informações: 81) 3216-1713/1714/1715

