A- A+

CULTURA Parque das Graças receberá primeira vivência de projeto sobre matrizes africanas para crianças Projeto Orixás para Criança, que conta com patrocínio da Prefeitura do Recife, apresentará de forma lúdica elementos de religiões de matrizes africanas às crianças em quatro parques públicos do Recife

No próximo dia 25/11, a partir das 15h, todas e todos que estiverem no Parque das Graças, no Recife, poderão participar de evento sobre religiões de matrizes africanas voltado para crianças de 5 a 12 anos. O Parque, localizado na Zona Norte do Recife, foi escolhido para cenário da primeira, de quatro vivências, do projeto Orixás para Criança.



Na programação, crianças, mães, pais, cuidadores e demais frequentadores do Parque, poderão participar de contações de história, oficinas de musicalidade, produção de dedoches (fantoche de dedos), produção de utensílios e culinária. A ideia do projeto é apresentar elementos da cultura afro para o público infantil, com o objetivo de desmistificar e promover a tolerância e a inclusão religiosa e social.

“Não há mais espaço para preconceito religioso, especialmente, em uma sociedade como a nossa, com uma diversidade gritante. Precisamos apresentar às crianças de onde viemos, nossas origens, nossa história. Levar para perto das crianças elementos da religião, falar sobre a força da natureza e mostrar que o mas importante é conviver em harmonia e respeitar o diferente”, explica uma das realizadoras do projeto Marine Moraes.

O Orixás para Criança tem como produção a MM Produção e Comunicação, foi idealizado e está sendo organizado pelas produtoras e mães Marine Moraes e Dyanne Barros.

“O projeto surgiu da necessidade de um espaço lúdico para crianças, que a aproximem de nossa religião. Desmistificar, apresentar uma nova realidade e o valor de nossa ancestralidade para eles que serão nosso futuro irá contribuir na formação de uma sociedade mais justa”, explicou Dyanne.

O projeto conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife, através do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura, e tem apoio do Ilê Axé Xangô Aganjú. Para a contação de história, a contadora de história Adélia Oliveira dará sua contribuição, apresentando os itãs (histórias) dos orixás, com muita magia, respeito e sonoridade. As oficinas, por sua vez, ficarão sob responsabilidade dos arte educadores Clébia Sousa, Dayanne Barros e Theo Coutinho.

As demais edições do Orixás para Criança, acontecerão nos dias 06/01/2023, 17/02/2023, 09/03/2023, nos Parques da Jaqueira, Dona Lindú e no Marco Zero, respectivamente.

SERVIÇOS



Orixás Para Criança – Primeira Edição

Data: 25.11.2023

Horário: 15h

Local: Parque das Graças



Contação de Histórias com Adélia Oliveira

Oficinas:



- Dedoches, com Clébia Sousa

- Da saudação ao altar, com Dayanne Barros

- Batuques e Brincadeiras, com Theo Coutinho



EVENTO GRATUITO



Veja também

ORQUESTRA Orquestra Instituto Artes Sol Maior viaja para concertos humanitários internacionais