Rádio Folha Parque do Paiva celebra Dia Nacional do Livro com contação de histórias e doações de exemplares Estudantes da Escola Municipal Maria Madalena Tabosa, no Cabo de Santo Agostinho, participarão da atividade que acontece nesta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27), às 9h, o Parque do Paiva, na Reserva do Paiva, se transformará em um espaço dedicado à promoção da leitura e da educação, antecipando a comemoração do Dia Nacional do Livro, que ocorre neste domingo (29). A Associação Geral do bairro irá realizar uma sessão de contação de histórias em um evento especial para os estudantes da Escola Municipal Maria Madalena Tabosa, localizada em Itapuama, Cabo de Santo Agostinho.

Durante a atividade, os estudantes terão a oportunidade não apenas de desfrutar de histórias envolventes, mas também de receber livros infantis que foram arrecadados durante uma campanha de doação que antecedeu a ação, realizada de 17 a 27 de outubro junto aos moradores e visitantes do bairro.

E a generosidade não para por aí. Parte dos livros arrecadados também será destinada à Biblioteca da Associação Geral da Reserva do Paiva, ampliando o acesso à leitura e incentivando o desenvolvimento da cultura literária na comunidade local.

Este evento reforça o compromisso da Associação Geral da Reserva do Paiva em promover a educação e a cultura, bem como em enfatizar a importância da leitura entre os jovens. A celebração ressalta ainda a relevância de investir nas futuras gerações e no impacto transformador que a literatura exerce na vida das crianças.



