NATUREZA Parque Dois Irmãos celebra aniversário do Lobo-Guará "Logan" com programação especial Comemoração acontece neste domingo das 9h às 17h

Neste domingo, 9 de julho, o Parque Estadual Dois Irmãos estará repleto de atividades e enriquecimentos em comemoração ao aniversário do Lobo-Guará. O aniversário contará com uma programação especial que promete oferecer atividades educativas e divertidas para os visitantes de todas as idades. Logan, como é chamado o animal, nasceu em 9 de julho de 2012 e chegou ao Parque em 29 de setembro de 2018, vindo do Criadouro Científico CBMM em Araxá, Minas Gerais. Desde então, tem sido cuidadosamente condicionado pelos biólogos, aprendendo a obedecer a comandos essenciais para facilitar seu manejo e sua adaptação para um recinto mais espaçoso e confortável.

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é considerado o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir até 1,45 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. Com pelagem alaranjada, orelhas grandes e patas longas e finas, ele é habilidoso em se camuflar na vegetação. Além de sua imponência física, desempenha um papel ecológico fundamental como dispersor de sementes. No entanto, a espécie enfrenta desafios de conservação e está classificada como "Quase ameaçada" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

A programação do aniversário de Logan no Parque Estadual de Dois Irmãos é uma oportunidade única para aprender sobre a importância da conservação da biodiversidade e se divertir em família. Uma das atividades destaque da programação é o "jogo das argolas", em que perguntas sobre o Lobo-Guará serão feitas e os participantes receberão argolas para tentar acertar o cone a cada resposta correta. Além disso, haverá uma oficina de pintura corporal, onde as crianças poderão receber pinturas com moldes, aprendendo mais sobre as espécies enquanto se divertem, jogos e enriquecimento temático com o animal.

