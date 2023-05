Parque Dois Irmãos homenageia técnicas que atuam como mães para filhotes de animais

A- A+

Com o Dia das Mães se aproximando, é importante lembrar que a maternidade é crucial em todas as espécies. No mundo animal, muitas vezes é necessário o cuidado humano para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável de filhotes e animais adultos. Cuidados intervencionistas são necessários em situações em que os filhotes são rejeitados ou resgatados, a fim de manter a vida e a segurança desses indivíduos.

No Parque Dois Irmãos, a equipe técnica assume o papel maternal de cuidar dos filhotes com muito carinho e dedicação, fornecendo a alimentação, cuidados médicos e atenção necessários para garantir seu crescimento forte e saudável. A equipe entende a fisiologia da espécie para planejar os cuidados necessários e garantir que os filhotes tenham um referencial materno.

Um exemplo é a história de Liz, uma filhote de macaco bugio-de-mãos-ruivas em risco de extinção no Brasil. Depois de ser rejeitada pela mãe biológica, Liz foi acolhida pela equipe do parque e tem recebido cuidado e atenção para seu desenvolvimento. Hoje, ela está ganhando mais confiança e coordenação para explorar o ambiente com segurança. A gerente técnica Fernanda Justino tem se dedicado a alimentá-la todas as noites para garantir que ela tenha o cuidado que precisa.

A médica veterinária Polly Ana Celina também é um símbolo do cuidado materno dos técnicos do parque com os animais. Sua relação com a harpia Romeu, da espécie Harpia harpya, é um exemplo disso. Desde que Romeu chegou ao criadouro, a veterinária acompanhou seu crescimento e desenvolvimento diariamente, cuidando dela no colo e observando cada etapa do processo.

Graças a esse cuidado, Romeu se tornou uma harpia com comportamentos normais da espécie. Polly Ana também cuida com carinho dos filhotes de Tamanduá-mirim, Sushi, Temaki e Sakê, visando garantir uma reabilitação bem-sucedida na natureza.

Sushi, Temaki e Sakê, três filhotes de tamanduá, exigem cuidados intensos para que cresçam saudáveis e possam ser reabilitados com sucesso na natureza. Como os filhotes de tamanduá ficam grudados na mãe até os 3-5 meses de idade, a relação materna que Polly estabelece com eles é essencial para sua sobrevivência. A veterinária Polly cuida dos filhotes a cada hora e garante que eles recebam a alimentação e os cuidados especiais.

A relação materna de Polly Ana e Fernanda Justino com os animais que cuidam é essencial para a reabilitação bem-sucedida de animais selvagens e para a preservação da biodiversidade. Este Dia das Mães, o Parque Dois Irmãos homenageia todas as técnicas de zoológico que assumem o papel de mãe para os filhotes dos animais. Essas histórias mostram que o parque também tem um papel importante na educação e conscientização da população sobre a importância de proteger a fauna e flora do nosso país.

