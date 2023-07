A- A+

NATUREZA Parque Dois Irmãos possui cinco opções de trilhas, com diferentes níveis de acesso Passeios proporcionam conexão com a natureza, garantindo equilíbrio e bem-estar aos participantes

O Parque Dois Irmãos é um refúgio verde que contempla não apenas os animais dos zoológico, mas também uma unidade urbana de Mata Atlântica de 1158,51 hectares, compostos de uma variedade de trilhas, capazes de proporcionar bem-estar e saúde para seus visitantes.

Ao conhecer as trilhas, os indivíduos têm a chance de se exercitar, aliviar o estresse e se conectar profundamente com o ambiente natural ao seu redor, respirando ar puro e sentindo a natureza. Mais do que apenas um escape da agitação urbana, o Parque possibilita que moradores e visitantes se desconectem temporariamente do ritmo frenético da cidade e se reconectem com a tranquilidade e a serenidade do ambiente natural, revitalizando o corpo, a mente e a alma.

O contato com a natureza traz inúmeros benefícios para a saúde física, mental e emocional, proporcionando uma sensação de equilíbrio e bem-estar. Ao explorar as trilhas do Parque Dois Irmãos, os visitantes têm a oportunidade de experimentar uma conexão profunda com a natureza, que se manifesta através da sensação de paz interior, alívio do estresse e renovação de energia.

A experiência de ouvir o som relaxante dos pássaros, da água e das árvores desperta uma conexão especial e nos lembra da importância de conservar a natureza ao nosso redor. Além disso, essa vivência promove a consciência ambiental, permitindo que os visitantes aprendam sobre os impactos de suas ações no meio ambiente e incentivando a responsabilidade e o cuidado com o planeta.

Através das trilhas do Parque, os visitantes são encorajados a se envolverem ativamente com o ambiente natural, absorvendo a energia vital da natureza. Ao visitar o parque, permita que seus sentidos sejam despertados pelo contato com a natureza, enriquecendo sua experiência e fortalecendo sua conexão com o ambiente ao seu redor.

Atualmente, o Parque Dois Irmãos dispõe de cinco trilhas, de níveis variados, o que possibilita que pessoas de todas as idades possam desfrutar do equipamento, de acordo com seu condicionamento físico.

Conheça as trilhas:

Trilha Caminho do Prata: com cerca de 600 metros de distância (ida), é perfeita para todas as idades e possui um percurso tranquilo e acessível.

Trilha do Bosque das Lianas: é indicada para todas as idades, com aproximadamente 716 metros de extensão.

Trilha do Visgueiro: com cerca 400 metros, essa trilha também é adequada para todas as idades. Durante a caminhada, os visitantes podem desfrutar da sombra fresca e da beleza do local.

Trilha da Macaxeira: é uma opção desafiadora. Com 1500 metros de extensão, essa trilha intermediária oferece um contato intenso com a natureza e é recomendada para maiores de 12 anos.

Trilha Chapéu do Sol: com 980 metros de extensão e classificada como difícil, a Trilha Chapéu do Sol oferece uma vista panorâmica do topo. No entanto, devido aos desafios que apresenta, essa trilha não é indicada para pessoas com problemas respiratórios, cardíacos ou mobilidade reduzida.

