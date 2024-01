Parque Estadual Dois Irmãos comemora 108 anos com programação especial

A- A+



Neste domingo (14), a unidade de conservação do Parque Estadual de Dois Irmãos completa 108 anos e o zoológico 85 anos de existência. Para marcar a data, uma programação especial foi preparada pela equipe do parque para comemorar junto aos visitantes. Na programação, estão previstas apresentações teatrais, oficinas, zoo bastidores (visita ao setor de nutrição e veterinária), trilha pela mata e diversas brincadeiras voltadas à educação ambiental. Será um momento de lazer e aprendizado não só para as crianças, mas para toda a família.



“Preparamos um dia especial para que os visitantes comemorem a existência desse espaço que é deles. É um momento para celebrar, mas também ensinar sobre a importância que esse grande fragmento de Mata Atlântica tem para Pernambuco”, destaca a gerente geral do equipamento, Marina Falcão.



O parque abre às 9 horas e segue com a programação até as 16hs. Todas as atividades são gratuitas e o público deve pagar apenas a entrada ao parque. Os ingressos estão à venda por R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Para crianças até cinco anos, o acesso é gratuito. Pessoas a partir de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante, têm direito à meia entrada.



Serviço:

Aniversário do Zoológico do Recife e do Parque de Dois Irmãos

Quando: Domingo, 14/01, a partir das 9h.

Entrada: R$ 5,00 | Meia entrada: R$ 2,50

Programação:

9h às 16h - Brincadeiras voltadas a educação ambiental e exposições sobre fauna e flora;

10h - Trilha do Açude do meio (para essa atividade deve ser feita inscrição no prédio administrativo do parque e usar de calça e sapato fechado);

10h30 - Zoo bastidores e oficina de educação ambiental;

11h - Apresentação do Palhaço Piripaque;

11h30 - Momento do parabéns para o parque;

13h - Esquete Teatral: Aniversário do Parque Dois Irmãos;

13h30 - Circuito Mata Atlântica (para essa atividade deve ser feita inscrição no prédio administrativo do parque e usar de calça e sapato fechado);

14h - Banho de sol do Bicho-preguiça;

14h30 - Oficina de bolha de sabão;

15h30 - Esquete Teatral: Aniversário do Parque Dois Irmãos.

