A- A+

SAÚDE Parteira tradiciona: a sabedoria que ajuda outras mulheres no parto natural Ofício de Parteira Tradicional é Patrimônio Cultural do Brasil

O Programa Resgatando a cidadania deste sábado(22), destacou o Museu da Parteira; o patrimônio imaterial dessa atividade e a sabedoria e ciência do ofício da parteira tradicional, que ajuda mulheres no parto natural.

As convidadas do radialista Domingos Sávio, foram: a professora da Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Elaine Müller, e parteira tradicional Maria dos Prazeres de Souza.

Patrimônio Vivo de Notório Saber do ofício de Parteira Tradicional é Patrimônio Cultural do Brasil, aprovado pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- Iphan.

Você pode acompanhar a entrevista completa pelo link do podcast Inclusão e Acessibilidade, pelo player a baixo

No dia 09 de maio de 2024, durante a sua 104ª Reunião, o Conselho Consultivo do (Iphan), reconheceu o "Ofício, Saberes e as Práticas das Parteiras Tradicionais do Brasil" como Patrimônio Cultural nacional, com sua inscrição no Livro dos Saberes.

O Registro, instrumento de reconhecimento de bens de natureza imaterial, visa o reconhecimento, a promoção, a valorização e a salvaguarda de bens intangíveis que compõe a pluralidade da constituição da sociedade brasileira.

"A parteira tradicional é a mulher que ajuda outras mulheres no ciclo de gestação, parto e puerpério e que estendem sua atuação pautada no cuidado e na inserção comunitária para toda a família". Reforçou Maria dos Prazeres de Souza.

O Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco foi responsável pela realização de dossiê escrito, dossiê fotográfico e filme de Registro, sob coordenação dos Professores

Elaine Müller e Hugo Menezes e ampla equipe formada por pesquisadores, técnicos, docentes e discentes.

Ao longo dessa caminhada, nasceu o Museu da Parteira, iniciativa desejada e desenhada pelas parteiras de Pernambuco, que vem realizando ações de salvaguarda e de cunho museológico, bem como tecendo redes de encontros, reflexões e articulação com políticas públicas de cultura para o ofício.

"Desde a realização do INRC, iniciado em 2008, do qual fui coordenadora, estou envolvida com processos de pesquisa,

documentação, valorização e promoção do Ofício de Parteira Tradicional, por compreender a sabedoria e a ciência que carregam e transmitem e a importância que têm em suas comunidades." Concluiu a professora Elaine Müller.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

Veja também