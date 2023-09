A- A+

CULTURA Partida da 34ª Refeno, será neste sábado (23), do Marco Zero A grande novidade da Refeno deste ano é que a regata está ainda mais sustentável. Com apoio do Genio Carbon, 2023 vai marcar a primeira regata oceânica carbono neutro da América Latina

As velas estão prontas para serem içadas! Neste sábado, 23 de setembro, teremos a partida da 34ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha – Refeno. Dia de colorir o Marco Zero do Recife com barcos e as tripulações que vão iniciar a travessia das 300 milhas náuticas (560 km) até o arquipélago. São 91 barcos, de 15 estados do Brasil e quatro estrangeiros - sendo três da Argentina e um da África do Sul -, inscritos na Maior Regata Oceânica da América Latina. Reforçando que a organização da regata e ICMBio estipulam como limite 100 embarcações para o evento

“Estamos muito felizes com a realização de mais uma Refeno, a 34ª edição. Teremos mais de 9o barcos inscritos e mais de 700 tripulantes. E com o apoio da Marinha e da Administração de Fernando de Noronha, vamos fazer mais um grande evento. E sempre com a preocupação com a preservação do Meio Ambiente, na qual estamos ampliando com a parceria com uma empresa que vai fazer a compensação da emissão de gases do Efeito Estufa”, destacou o Comodoro Delmiro Gouveia

A grande novidade da Refeno deste ano é que a regata está ainda mais sustentável. Com apoio do Genio Carbon, 2023 vai marcar a primeira regata oceânica carbono neutro da América Latina. O Genio Carbon, além de medir as emissões de gases do Efeito Estufa do evento, também vai realizar a compensação dessas emissões, através da plataforma Genio Carbon Marketplace.

“O esporte em vela em si já é sustentável, mas todas as atividades correlatas à regata emitem gases do efeito estufa, deste os alimentos que serão servidos, deslocamento dos colaboradores, equipes que vão de avião, combustível dos veículos e de barcos de apoio, combustíveis dos geradores, energia elétrica. Temos um software que faz esses cálculos e vamos adotar esse sistema da Refeno desde ano”, explicou Marcos Vinicius, estrategista de negócios da Ambipar, responsável pelo Genio Carbon.

BARCOS INSCRITOS



A Maior Regata Oceânica da América Latina terá a participação de 91 barcos, de 15 estados do Brasil. O estado com maior representatividade é São Paulo, com 17 inscritos. Em seguida, Bahia e Pernambuco, com 16 veleiros cada. O Rio de Janeiro vem com 12 barcos. Também vão competir embarcações de Rio Grande do Sul (6), Paraíba (4), Paraná (3), Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe e Santa Catarina (2 cada) Pará, Alagoas e Distrito Federal (1 cada).

Teremos ainda quatro estrangeiros, sendo três da Argentina – Ladino, Wisdom e Talisman– e um da África do Sul, o Arabella. Reforçando que a organização da regata e ICMBio estipulam como limite 100 embarcações para o evento.

ADRENALINA PURA



Maior campeão da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha, uma das grandes atrações da edição 2023, o Adrenalina Pura já está de volta. O barco agora pertence aos empresários pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto.

Faz 15 anos que o Adrenalina Pura não participa da Refeno – a última vez foi em 2008. Com o antigo dono, a embarcação foi Fita Azul em todas as sete participações (2000/2001/2002/2005/2006/2007 e 2008). É ainda o recordista da regata ao ter cravado em 2007 a travessia da capital pernambucana até o arquipélago em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos.

FITA AZUL



O atual Fita Azul da Refeno é o barco pernambucano Aventureiro 4, do comandante Hans Huzler, que fez a travessia das 300 milhas náuticas em 2022 em 32 horas, 49 minutos e 46 segundos. Com um detalhe: ele velejou sozinho, como presente de 50 anos. O Aventureiro estará de novo na disputa esse ano.

SEGURANÇA E PARTIDA



O Comandante Frederico Medeiros, Capitão de Mar e Guerra da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), ressaltou a presença do Cisne Branco na abertura e encerramento, assim como o João das Botas, além de mais dois barcos de apoio da Marinha, o Navio Patrulha Grajaú e também o Macau.

Portanto, está tudo pronto para mais uma grande festa, primeiro na partida, marcada para o sábado (23/09), no Marco Zero, e que será feita em cinco grupos, começando a partir das 11h30 e encerrando às 14h45. E após a travessia das 300 milhas náuticas (560 km), os velejadores vão ser premiados com a chegada ao

“paraíso”. Para nós é um prazer muito grande receber a Refeno, um dos grande evento que movimenta toda a cadeia turística de Noronha, não só com a regata, mais com várias ações sociais”, destacou Wagner Lyra, Gerente Geral da Administração de Fernando de Noronha.

Além da travessia do Recife até Fernando de Noronha, a programação da Refeno teve shows de vários estilos musicais, palestras, lançamento de livros, rodas de conversas e palestras, entre outros eventos no Cabanga. Em Fernando de Noronha, várias ações sociais também estão agendadas.



