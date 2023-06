Paulista registra primeira desova de tartaruga cabeçuda

A- A+

O município de Paulista registrou a primeira desova de tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), nesta quarta-feira (21), na praia de Maria Farinha. No ninho, foram identificados 71 ovos, que foram translocados por motivos de segurança por estarem numa área atingida pela ação da maré.

FFoto: divulgação. Ovos tartaruga cabeçuda

Na ocasião, a bióloga, coordenadora do Projeto de Monitoramento e Conservação de Tartarugas Marinhas em Paulista e analista ambiental da Secretaria Executiva de Meio Ambiente de Paulista (SEMA), Geanne Santos, explicou a razão para que fosse feita a translocação.

“O processo de translocação que é a transferência dos ovos para um local mais apropriado permite a proteção e o desenvolvimento dos filhotes. O procedimento só pode ser feito por pesquisadores do projeto quando há risco de perda de ninho e é realizado seguindo os protocolos do Projeto Tamar”, disse a servidora.

A tartaruga-cabeçuda nada pelos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico, em mares tropicais, subtropicais e temperados. No entanto, as principais áreas reprodutivas são a costa do Sergipe e norte da Bahia, e Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Nessas regiões, a tartaruga-cabeçuda, um animal marinho, vem à praia para desovar durante as noites de primavera e verão no hemisfério Sul. As fêmeas vêm à terra firme. No caso dos machos, após eclodirem dos ovos e irem até o mar, o restante da vida é subaquática. As tartarugas, no entanto, respiram ar em rápidas subidas à superfície que duram até três segundos. Em contrapartida, conseguem ficar submersas por cinco minutos.

Foto: divulgação.

Para o caso da população notar a presença de animais silvestres ou marinhos precisando de resgate ou ou mortos, ou presenciar alguma tartaruga marinha desovando na costa do litoral do município, ou nascimento de filhotes da espécie marinha, o procedimento é de, imediatamente, entrar em contato com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente por meio do número/WhatsApp: (81) 99836-9947, ou por meio dos canais oficiais da Prefeitura do Paulista, pelo site: www.paulista.pe.gov.br, no endereço de Instagram: @prefeiturapaulistape, ou pelos endereços auxiliares: @sema_paulista, @sedurtma. A população também pode ligar para o fone 153, da Guarda Municipal.



