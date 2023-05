A- A+

TEATRO Peça 'Wandinha, eu sou Família Addams' se apresenta neste domingo no Recife Peça chega ao Teatro Barreto Júnior, no Pina, Zona Sul da capital

O espetáculo Wandinha, eu sou Família Addams, se apresenta no próximo domingo (21), às 16h30, no Teatro Barreto Júnior, no Pina. Em mais uma sessão, o público vai conferir a presença da família mais excêntrica e amada da dramaturgia mundial. A família Addams leva ao palco o aprendizado sobre as diferenças, comportamento, união e representatividade. A peça aborda discussões realmente pertinentes; como, por exemplo, a intolerância (e até hostilidade) de pessoas que construíram a ideia de que todos sejam iguais e se encaixem dentro de um padrão. Ser diferente é extremamente normal e os Addams não ligam pra isso, e o mais importante: mostram que uma família unida é capaz de superar grandes desafios. A montagem mostra que não há barreiras para falar sobre diferenças e que deve ser um assunto abordado para todas as idades.

