Peças produzidas por 50 artesãos pernambucanos estão na Design Week em São Paulo

A- A+

O Artesanato de Pernambuco está presente na 13ª edição do Design Week, maior festival urbano de design da América Latina. Organizado em São Paulo, entre os dias 14 e 24 de março, o evento se divide em cerca de 130 locais e contempla mais de 200 ações espalhadas em oito distritos. Pernambuco está presente em três ativações da DW, sendo duas na Feira de Rosenbaum (Ed. Martinelli e Shopping Cidade Jardim) e uma na Nordestesse, na Boom Design.

Ao todo, 50 artesãos e artesãs pernambucanos estão com suas peças expostas no evento que congrega arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, inovação, tecnologia e outros temas da economia criativa.

“Nossa participação em dois espaços dentro da DW! SP faz parte da estratégia de posicionamento do Artesanato de Pernambuco no âmbito nacional. A Design Week é um grande evento que agrega arquitetos, designers, artesãos, artistas, lojistas, colecionadores e diversos atores conectados às nossas ações. Essa é uma oportunidade única de agregar valor, estabelecer parcerias e novos negócios com foco na comercialização”, afirma Camila Bandeira, diretora de Economia Criativa da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adepe).

A Feira de Rosenbaum é conhecida por reunir artistas e designers independentes com criações autorais e identidade brasileira. A Feira, que conta com curadoria de Cris Rosenbaum, recebe desde comunidades criativas tradicionais do Brasil, a artistas e designers contemporâneos.

Já a Nordestesse, espaço reservado para criativos dos estados do Nordeste, Pernambuco apresenta Exposição Sagrado Popular pelos mestres do estado, com um recorte dos grandes mestres, principalmente aqueles que trabalham com crenças e os simbolismos do sagrado em madeira, cerâmica e recicláveis.







Confira a lista de criativos pernambucanos que estão participando da Design Week São Paulo

Participantes da Feira na Rosenbaum

Adelma da Silva Torres

Ana Claudia Loureiro Santiago

Antonia Maria dos Santos

Antonio Rodrigues da Silva

Aparecida de Lima Silva

Associacao Tapecaria Timbi

Balbino Roseno de Almeida

Cicero da Silva Rodrigues

Daniel Lau da Costa

Edjane Cabral da Silva

Ednaldo Jose da Silva

Elias Rodrigues dos Santos

Erasmo de Lima Beltrao

Gabriel Pereira Filho

Ivanildo Demesio da Silva

Jaime Nicola de Oliveira

Jakilene Anastacia de Oliveira

Jarline da Silva Campos dos Santos

Jorge Jose Figueiredo de Oliveira

Jose Silvano Rodrigues

Jose Vitor Bezerra da Silva

Josimar Santana da Silva

Luis Rodrigues dos Santos

Luiz Antonio da Silva Caruaru

Luiz Carlos da Silva

Luiz Carlos Rodrigues

Luiz Henrique de Barros

Luiza Maria da Silva

Manoel Bezerra da Silva

Marcos Paulo Lau da Costa

Maria Claudemira da Silva

Maria do Carmo dos Santos

Maria Marlene Bezerra de Carvalho

Nadja Ferreira dos Santos

Noedson da Silva Carneiro

Pablo Jose Borges

Regilene de Souza Tiburcio

Ricardo Francisco do Nascimento

Robson Alam de Almeida

Sebastiao Wilson Ferreira de Amorim

Simone de Souza

Valfrido de Oliveira Cesar

Participantes da Nordestesse

Damião Fábio Ramos da Silva (Buíque)

Mano de Baé (Tracunhaém)

Frederico Pedro (Gravatá)

Mestre Nicola (Quipapá)

Zé Tamanquinho (Tracunhaém)

Mestre Zuza (Tracunhaém)

Mestre Mazinho (Lago Grande)

Mestre Bezinho (Ibimirim)

Mestre Roque Santeiro (Petrolina)

Mestre Fida (Garanhuns)

Vilma Julião e Maria de Dion (Tacaratu)

Maria da Cruz e ngela Lima (Petrolina)

Mestre Luiz Gonzaga (Tracunhaém)

Maria Claudemira (Buíque)

Mestre Neguina (Belo Jardim)

Veja também

CULTURA Prefeitura do Recife prorroga inscrições para editais do SIC