Pedras na vesícula aumentam em crianças

A presença de pedras na vesícula, condição conhecida como colelitíase, tem se tornado cada vez mais comum em crianças, especialmente devido ao aumento dos índices de obesidade infantil.

O acúmulo de gordura no corpo eleva os níveis de colesterol na bile, favorecendo a formação das pedras, que podem causar dores intensas e outras complicações.

Nesta quinta-feira (3), Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a cirurgiã pediátrica Roberta Leal, que falou sobre o aumento de casos de pedra na vesícula em crianças.

A pediatra Roberta Leal iniciou a conversa explicando como a pedra na vesícula se forma

“Os cálculos de colesterol são formados a partir da precipitação da bile, ela vai se tornando mais espessa. No início é ela forma como se fosse uma lama biliar, uma bile mais espessa, mais grossa e com o tempo vai se transformando em pedras.”

A Dra. Roberta Leal também explicou o motivo do aumento de casos de pedra na vesícula em crianças

“Então, se eu como muita gordura, que são esses fast foods, como menos fibra, menos legumes, mais frutas, muita frutose, eu termino exigindo muito do funcionamento do meu fígado.”

A cirurgiã pediátrica continuou

“Com esse padrão de alimentação na infância, esse cálculo de colesterol relacionado à alimentação está se tornando cada vez mais frequente e uma e as taxas vêm aumentando. Então tudo que eu me alimento vai refletir no funcionamento do meu corpo.”