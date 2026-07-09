Pele de tilápia no tratamento de queimaduras

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A pele de tilápia no tratamento de quiemaduras tem se consolidado como uma das principais inovações brasileiras. Rica em colágeno, ela funciona como um curativo biológico que protege a lesão, reduz a dor, diminui a necessidade de trocas de curativos e favorece a cicatrização. Além disso, a tecnologia apresenta baixo custo e potencial para ampliar o acesso ao tratamento, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta quinta-feira (09), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião plástico Marcelo Borges, mestre em Cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pesquisador e especialista no tratamento de queimaduras com pele de tilápia, sobre os avanços da técnica e suas aplicações na medicina.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Marcelo Borges explicou que a pele de tilápia no tratamento de quiemaduras atua como uma cobertura biológica temporária, protegendo a área queimada e criando um ambiente favorável para a cicatrização.

"A tilápia, além dela ter peptídeos com ação de antibiótico, ela tem duas vezes mais concentração de colágeno quando comparado à pele humana. [...] A pele da tilápia transplantada praticamente gruda como se fosse uma cola sobre a superfície da ferida. Isso impede que haja uma perda excessiva de líquidos, protege sobretudo contra a dor. Tanto que a intensidade da dor durante o tratamento das queimaduras corresponde à metade da intensidade da dor quando o tratamento foi realizado com outros produtos."

O especialista destacou que a tecnologia é resultado de anos de pesquisas conduzidas no Brasil e já apresentou resultados positivos em estudos clínicos envolvendo pacientes com queimaduras.

"Mais de 60% das peles aplicadas no primeiro atendimento permaneceram no leito da ferida até a cicatrização, demandando um tempo de troca de curativo menor, uma menor dor e gerando uma redução de custo muito grande, porque normalmente nos curativos atuais há uma necessidade da troca a cada dois ou três dias. Isso levou a apresentar uma redução de quase 60% no custo do tratamento."

Por fim, Marcelo Borges ressaltou que as aplicações da pele de tilápia vão além das queimaduras e seguem sendo estudadas em diferentes áreas da medicina regenerativa.

"O curativo da tilápia é indicado para queimaduras de segundo grau superficial e segundo grau profundo. Vale salientar que mais de 90% das vítimas de queimaduras no Brasil têm esse tipo de diagnóstico. Não há restrição nem para a idade, nem também para extensão corporal queimada. Crianças, adultos, idosos, com percentuais pequenos como 5% ou 10%, e percentuais maiores de queimaduras, como 70%, 80% e 90%, poderão receber o benefício desse curativo."

Por fim, o cirurgião celebrou o fato de que essa inovação científica nasceu no Brasil, ganhando tanto destaque internacional que virou até tema de famosas séries médicas americanas.

"Ninguém estudou cientificamente um animal de água doce, um peixe de água doce para ser utilizado como curativo biológico. Essa pesquisa é pioneira e genuinamente brasileira e nasceu aqui conosco, na cidade do Recife, e hoje já ganhou o mundo. Ganhar o mundo significou, inclusive, que essa pesquisa foi apresentada em episódios do Grey's Anatomy e também do The Good Doctor."

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