REPARAÇÃO Pensão dos filhos afastados dos pais com hanseníase avança no Senado A Comissão de Assuntos Sociais do Senado, aprovou nesta quarta (20) o Projeto de Lei que beneficia, com pensão, os filhos separados pelo isolamento compulsório da Hanseníase

Foi aprovado, nesta quarta (20), na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o Projeto de Lei 3023/22, que busca a integração dos filhos separados pelo isolamento compulsório da hanseníase à pensão estabelecida pela Lei 11520/007. Esta foi uma das duas vitórias que essas pessoas conquistaram no Senado, agora o PL ainda passará pela Comissão de Assuntos Econômicos e, em seguida, vai para votação no plenário do Senado Federal, até a sanção do Presidente Lula.

O coordenador jurídico do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan, e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Thiago Flores, destaca que o avanço da PL é uma grande vitória.

“Esse avanço é uma grande vitória, mais um passo nessa luta que vem desde 2010. É muito importante a gente entender os próximos passos. Agora o projeto vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, e depois vai para o Plenário do Senado Federal”, destacou.

No Brasil, se a pensão for concedida, serão beneficiadas cerca de 15 mil pessoas. Já em Pernambuco, cerca de 700 pessoas serão beneficiadas, todas elas ex-internas do Educandário Magalhães Bastos, no bairro da Várzea, Recife,para onde as crianças eram levadas quando ocorriam as internações compulsórias dos pais no Hospital Sanatório Padre Antônio Manoel ( Hospital Geral da Mirueira), que fica no bairro da Mirueira, em Paulista.

Filhos separados dos pais quando crianças.

A prática do Estado de separar os filhos dos pais com hanseníase teve início na década de 20, no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas. Com a descoberta da cura da enfermidade, o fim da internação compulsória aconteceu em 1962, mas há registros de que continuaram a acontecer, em todo o país, até a década de 80.

Hoje as pessoas diagnosticadas com Hanseníase iniciam o tratamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu domicílio, onde é acompanhada pela equipe de saúde e recebe os medicamentos, sem a necessidade do isolamento.



