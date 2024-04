Cantor Hugo Alvarez, uma das promessas do sertanejo, estará na Rádio Folha 96,7 FM nesta sexta(26)

A- A+

O cantor Hugo Alvarez está conquistando o Brasil. Nascido no Recife, Pernambuco, o jovem de 19 anos, com uma voz potente e timbre apaixonante, tem se dedicado à música sertaneja desde muito pequeno. Autodidata, iniciou sua carreira aos 13 anos, dominando instrumentos como violão, bateria e guitarra. No mês passado, Hugo gravou o primeiro DVD de sua carreira, intitulado "Ao Vivo em Goiânia". Com um repertório que mescla músicas inéditas e regravações, ele emocionou o público que lotou o Teatro Sesi, na "Capital da Música Sertaneja". O artista vai ser um dos convidados de Patrícia Breda, no Programa Na Palylist desta sexta-feira (26). O programa vai ao ar das 14h às 18h.

Em um projeto intimista e com um formato novo dentro do gênero, o show apresentou altos pontos de performance, com Hugo cantando no meio da plateia e em espanhol e inglês.

No YouTube, o primeiro single de Hugo, a canção "Medo", já acumula 2,8 milhões de visualizações. A música narra a história de alguém que, depois de tantas frustrações com outras pessoas, decide abrir seu coração para o amor da sua vida e, mesmo com medo, se arrisca para que tudo dê certo.

Durante a pandemia, o jovem pernambucano começou a gravar covers e disponibilizá-los na internet, o que o tornou cada vez mais conhecido e aumentou sua base de fãs nas redes sociais.

Hoje, Hugo acumula mais de 3,7 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube e cerca de 200 mil seguidores na internet. Por onde passa, ele encanta a todos. Morando atualmente em Goiânia (GO), seu talento chamou a atenção de Zezé di Camargo, que o convidou para cantar em um show na cidade de São Paulo (SP). Posteriormente, Zezé tornou-se padrinho da carreira de Hugo, e Emanoel Camargo, do escritório artístico Eshow, tornou-se seu empresário.

