Pernambuco antecipou campanha de vacinação contra Febre Aftosa

Governo de Pernambuco realiza desde a última segunda (15) e vai até 30 de abril a vacinação de todo o rebanho de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. A campanha 2024, com o tema “Em Pernambuco a Febre Aftosa Não Tem Vez”, foi antecipada de maio para abril, com autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, e reúne esforços da gestão agropecuária estadual, com o apoio dos produtores de todas as Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco, incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha, para imunizar 100% rebanho do estadual.

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca – SDA, coordena a campanha de vacinação obrigatória contra a febre aftosa no Estado. O prazo para os produtores adquirirem o imunizante e vacinar todos bovinos e bubalinos é até 30 de abril e a declaração da vacinação deve ser feita nas unidades regionais ou no site adagro.pe.gov.br até o dia 15 de maio. A ação da Adagro prevê uma grande mobilização do setor pecuário, chegando até os pequenos produtores, comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, para vacinar acima de 90% dos bovinos e búfalos do estado, condição exigida para o processo de obtenção do reconhecimento de estado “Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação” pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), impactando positivamente toda a cadeia produtiva do agronegócio.

"O objetivo é imunizar cerca 2,4 milhões de animais. Para garantir a quantidade suficiente de doses para toda a campanha de vacinação, a Adagro realizou uma articulação com as farmácias veterinárias com registro na Agência, que garantiram o estoque necessário para que os produtores tenham acesso ao imunizante". Ressaltou a diretora presidente da Adagro, Raquel Miranda

Segundo o coordenador do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa e diretor de defesa e inspeção animal da Adagro, Fernando Miranda, o Governo de Pernambuco adquiriu doses do imunizante para atender pequenos criadores quilombolas, áreas indígenas e assentamentos, localizados em algumas regionais do estado.

“Nestes casos, a vacinação dos rebanhos é acompanhada por nossas equipes locais formadas por médicos veterinários e assistentes de defesa agropecuária”, esclareceu o diretor da Adagro.

A vacinação e a sua declaração são obrigatórias! O produtor que não vacinar até o dia 30/04 e não declarar até o dia 15 de maio estará sujeito a penalidades como multas por cabeça de gado não vacinada e por propriedade, além de sanções como impedimento de movimentar os animais, participação em eventos agropecuários e acesso a incentivos estaduais voltados para o segmento agropecuário.

A doença transmitida pelo vírus da aftosa é altamente contagiosa e afeta principalmente os bovinos e búfalos. O animal apresenta febre alta, perda de peso, dificuldade para pastar e queda na produção de leite. Além de comprometer a saúde do animal, a febre aftosa provoca prejuízos econômicos, pois o local onde a doença é detectada deve ser interditado, proibindo o trânsito de animais e de pessoas, além da venda de animais, carne, leite e derivados.



