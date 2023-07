A- A+

CONEXÃO CAFÉ Pernambuco Café Show Festival imersivo que reunirá os amantes do café A primeira edição do evento acontece na Livraria Jaqueira do Recife Antigo

Imagine um encontro que reúne em um mesmo espaço, baristas, mestres de torra, produtores de café, artistas, influencers, e coffee lover. Agora, e se neste mesmo espaço tivermos auditório, Equipamentos de Torra de Café, Estações de Café, Competições de baristas e degustação de cafés especiais. Esta mistura imersiva de elementos da cadeia produtiva do café é a base do Pernambuco Café Show. A primeira edição do evento acontece na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, e começa na próxima sexta-feira (28), e segue até o domingo (30). Pensando nisso, o barista Alan Cavalcanti conversou com Thalita Cacho, bartender e mixologista, da Monin.

Thalita Cacho. Foto: divulgação

Durante a entrevista Thalita Cacho explicou o'que é mixologista.

“O termo mixologista tem muito haver com o bartender. O bartender é o executor dos coquetéis, e o mixologista é o criador. Então, o mixologista é quem cria, e o bartender é quem executa”, explicou.

Thalita também ressaltou o que o público vai encontrar no Pernambuco Café Show.

“Durante o Pernambuco Café Show vamos estar com várias degustações, trabalhando toda nossa linha barista do monin X-experience, que é uma nova marca dentro do grupo da Monin, e é feita para as pessoas que estão em casa”, disse.



Serviço:



ENTRADA GRÁTIS

28, 29 E 30 DE JULHO

LIVRARIA JAQUEIRA DO RECIFE ANTIGO

ARENA PALESTRAS: AUDITÓRIO DA LIVRARIA JAQUEIRA RECIFE ANTIGO

SEXTA-FEIRA DIA 28/07

18H – MESA SOLENE DE ABERTURA

19h – DEBATE: A RETOMADA DO MERCADO DE CAFÉ EM PERNAMBUCO

SÁBADO DIA 29/07

14H – PALESTRA: O KOAR SOB O PONTO DE VISTA CIENTÍFICO (AUDITÓRIO)

WALLYSSON VILELA – engenheiro, pesquisador acadêmico e sócio da Coffee Ciência Garanhuns

Café em Olinda - PE

15H - RECIFE É A CAPITAL DO NORDESTE DE CAFÉS ESPECIAIS - ANÁLISE DO MERCADO DE CAFÉ ESPECIAL NO NORDESTE (AUDITÓRIO)

16H - CAFÉ COM QUINTETO VIOLADO - UM DISCO GRAVADO NAS CAFETERIAS DE PERNAMBUCO (POCKET SHOW E PALESTRA) (AUDITÓRIO)

17H GUIA DE LUGARES PARA TOMAR BONS CAFÉS E COMER BEM (AUDITÓRIO)



SÁBADO DIA 29/07



18H – CONTEÚDOS SOBRE CAFÉ – A IMPORT NCIA DE POPULARIZAR CONCEITOS SOBRE CAFÉ ESPECIAL (AUDITÓRIO)



DOMINGO DIA 30/07



14H - TORREFAÇÃO DE CAFÉ EM PERNAMBUCO: DESAFIOS E OS PRÓXIMOS PASSOS (AUDITÓRIO)

15H- OS DESAFIOS DE MERCADO PARA A PRODUÇÃO DE CAFÉ EM PERNAMBUCO (AUDITÓRIO)

16H - O PROTAGONISMO DA MULHER NO MERCADO DE CAFÉ (AUDITÓRIO)



SÁBADO 29/07



14H – PAPO COM BARISTA – DICAS DE PREPARO E DEGUSTAÇÃO GUIADA DE CAFÉS

17H - CONHECENDO O PROCESSO DE TORRA DO CAFÉ: A EVOLUÇÃO DO GRÃO



DOMINGO 30/07



14H - COMO MELHORAR O SEU CAFÉ EM CASA: OFICINA DE CAFÉ FILTRADO.

17H - CONHECENDO O PROCESSO DE TORRA DO CAFÉ: A EVOLUÇÃO DO GRÃO ARENA DESAFIO KOAR PERNAMBUCO 2023



·DOMINGO 30/07



13H - DESAFIO KOAR PERNAMBUCO 2023

ARENA EXPO – EXPOSIÇÕES DE ARTE E FOTOS COM CAFÉ

ABERTURA SEXTA-FEIRA DIA 28/07 ÀS 18H



SÁBADO DIA 29/07 DE 11H ÀS 20H



DOMINGO DIA 30/07 DE 11H ÀS 20H



SÁBADO 29/07 e DOMINGO 30/07



Horário: 14h – 18h



SÁBADO 29/07 14H - 18h – PAPO COM TATUADOR – TIRA DÚVIDAS SOBRE TATUAGENS. EXPOSIÇÃO DE DESENHOS E DOMINGO 30/07



14H - 18h – PAPO COM TATUADOR – TIRA DÚVIDAS SOBRE TATUAGENS. EXPOSIÇÃO DE DESENHOS E



SEXTA-FEIRA 28/07



18H – HAPPY HOUR CAFEINADO NA BABYLON STATION

SÁBADO 29/07



17h – A ALQUIMIA DAS CERVEJAS E CAFÉ – PAPO COM BARISTAS E BEER SOMMELIERS, E

DEGUSTAÇÃO GUIADA DE BEER COFFEES

20H – HAPPY HOUR CAFEINADO NA BABYLON STATION



DOMINGO 30/07



18h – HARMONIZAÇÃO DE CERVEJAS E CAFÉ NA GASTRONOMIA

ARENA BEER COFFEE

20H – HAPPY HOUR CAFEINADO NA BABYLON STATION



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



