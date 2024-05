A- A+

TURISMO Pernambuco é destaque no Anuário 2024 da Associação das Operadoras de Turismo O Estado conta com dois destinos que figuram no terceiro lugar dos mais comercializados do Brasil

Pernambuco é mais uma vez destaque nacional. Porto de Galinhas e Recife figuram o terceiro lugar na lista dos destinos mais comercializados no mercado nacional no ano passado, de acordo com o Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) 2024, que apresenta os dados consolidados de 2023.

“Comemoramos mais um destaque de dois destinos indutores de Pernambuco no âmbito das Operadoras de Turismo em 2023. O Anuário da Braztoa é uma importante ferramenta para entender o cenário anual do turismo nacional e internacional pelo olhar das operadoras. Acredito que o trabalho que o Governo de Pernambuco vem fazendo em prol do turismo em parceria com as operadoras reflete a colocação do Estado no ranking”, comenta o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Outros dois destinos do Nordeste também ocupam a lista e com isso fizeram com que a Região fosse a mais procurada pelos turistas, com cerca 39,6% do faturamento doméstico e 39,1% dos embarques das operadoras. Com um ticket médio de R$ 2.693,06 e com duração média de 5 a 9 dias de viagens.

