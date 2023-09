A- A+

NATUREZA Pernambuco e Paraíba realizam parceria voltada a manejo seguro de Bicho-Preguiça Dois Irmãos recebeu neste mês um bebê da espécie, que está recebendo cuidados da equipe do parque

Neste mês de setembro, o Parque Estadual de Dois Irmãos recebeu um novo morador: um filhote de bicho-preguiça (Bradypus variegatus). Por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o pequeno mamífero veio da Paraíba para ser integrado ao "Projeto Bicho-Preguiça da Garganta Marrom", idealizado pela bióloga Fernanda Justino, cujo objetivo principal é auxiliar no desenvolvimento saudável de animais da espécie, que por alguma razão foram retirados da natureza.

Em Dois Irmãos, o bebê receberá os cuidados necessários e, quando estiver pronto, será encaminhado a alguma instituição, que ficará responsável por prepará-lo para uma futura reintegração ao seu habitat natural.

Diariamente, animais silvestres são encontrados em situações incompatíveis com a vida na natureza, como os indivíduos criados em cativeiros ou com alguma característica que comprometa a sua sobrevivência.

Nessas circunstâncias, é necessário acionar órgãos reguladores, como o Ibama, para resgatar e direcionar esses animais para locais com tratamentos adequados. A partir dessa perspectiva, Pernambuco e Paraíba se unem a fim de proporcionar os cuidados mais eficazes para o pequeno bicho-preguiça.

O filhote em questão foi encontrado nas dependências do campus da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e resgatado pela Polícia Ambiental local. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da Paraíba (Cetras-PB) e destinado pelo Ibama paraibano ao Parque Estadual Dois Irmãos.

Para possibilitar a chegada do bicho-preguiça ao Parque, foi necessário seguir alguns protocolos, como a entrega de um relatório do Cetras-PB à equipe técnica do Parque, fornecendo informações sobre o animal desde o momento de seu resgate, e um Termo para Transporte e Destinação da Fauna.

A colaboração entre os estados ocorreu devido ao sucesso do Projeto Bicho-Preguiça da Garganta Marrom no cuidado com filhotes dessa espécie, visando o seu crescimento até a fase adulta.

“O filhote de bicho-preguiça exige muitos cuidados e poucas instituições têm sucesso em fazer esses animais se desenvolver. Aqui criamos um método que deu certo. Dedicamos atenção à alimentação, ao banho de sol e, quando necessário, o monitoramento dele até de madrugada, pois o filhote tem risco de aspirar e também precisa ser alimentado durante a noite. Acho que esse é o nosso diferencial, doamos também o nosso tempo, porque assim como os bebês humanos, os filhotes também precisam de cuidados específicos”, afirma Fernanda Justino, responsável pelo projeto.

Cada animal atendido em Dois Irmãos recebe um tratamento personalizado, voltado às suas demandas particulares. Nesse caso, o filhote está sendo monitorado constantemente, pois ainda é muito novo - estima-se que tenha menos de dois meses de idade. Outro cuidado importante é a alimentação do pequeno, composta por uma diversidade de folhas frescas e suplementadas com fórmulas, sem lactose, adequadas para sua idade. Além disso, ele precisa receber banho de sol duas vezes ao dia e passar por avaliações médicas periódicas para assegurar sua saúde e bem-estar.

O projeto cuidará do filhote até que ele tenha maturidade suficiente para voltar ao seu Estado de origem.

“A estadia desse animal no projeto não tem um tempo determinado, mas estima-se que ele deva permanecer no Parque por pelo menos um ano”, afirma Fernanda Justino.

Quando ele estiver apto, voltará para Paraíba e o Cetras-PB será a instituição responsável por apontar os novos passos nos cuidados com o animal até que esteja pronto para ser reintroduzido à natureza.

Veja também

EDUCAÇÃO Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas abre inscrições