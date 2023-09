Pernambuco forma primeira turma do Programa Jovens Embaixadores

A- A+

Pernambuco já tem sua primeira turma de Jovens Embaixadores com a conclusão da formação resultante de parceria entre o Governo do Estado. Durante quatro dias, 25 jovens pernambucanos selecionados via edital passaram por dinâmicas imersivas para estímulo ao protagonismo e à liderança da juventude no estado, voltadas à Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

Participaram do encerramento do curso a titular da SDSCJPVD, Carolina Cabral, e sua equipe, formada pela secretária executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência, Mariana Rodrigues; Rebeca Benevides, gerente geral de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência; Pedro Ribeiro, superintendente de Juventude da Secretaria Executiva de Criança e Juventude, além Rafael Sales, Oficial de Projetos da UNODC Brasil, e embaixadores de edições anteriores do Programa, realizadas em outros estados brasileiros.

A formação foi ministrada em cinco módulos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Direitos humanos, erradicação da pobreza, sustentabilidade e promoção de sociedades justas e pacíficas estavam entre os pontos focais. Em suas apresentações finais, antes de receberem o certificado, os grupos foram divididos em temáticas que versavam sobre “Pessoas”, “Prosperidade”, “Planeta” e “Paz”.

Os jovens se encarregaram de detalhar gargalos de crise e propor soluções para questões importantes como evasão escolar x trabalho infanto-juvenil; qualificação profissional condizente com as demandas atualizadas do mercado; preservação e renovação dos recursos naturais como forma de reduzir o desequilíbrio climático e evitar desastres ambientais; centros de convivência e amparo psicossocial para a população infanto-juvenil com vistas à prevenção da violência.

“Foi um lugar de encontro que revelou o amadurecimento de ideias e ideais. Saímos daqui acreditando que não só é possível construir um novo futuro como mudar o presente. Este não foi o último dia de um curso, mas o primeiro dia de uma liderança jovem que se multiplicará e transformará realidades”, observou a secretária da SEAPREV, Mariana Rodrigues.

“Este governo escolheu um modelo participativo e intersetorial de gestão, no qual o diálogo acontece entre as secretarias estaduais e a população de Pernambuco. A parceria entre a SDSCJPVD e o UNODC, por meio do programa Embaixadores da Juventude, é uma prova concreta que estamos no caminho certo, entendendo o que os nossos jovens desejam e propõem. Sem essa escuta o caminho seria muito mais longo, tortuoso e nem sempre eficaz. Ouvir esta juventude brilhante se expressar de forma tão potente é um sopro de esperança no futuro do nosso estado”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas, Carolina Cabral.

