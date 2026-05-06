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CANAL SAÚDE Pernambuco lidera tratamento de alta complexidade contra câncer abdominal Especialista destaca avanço de técnica inovadora que amplia sobrevida e qualidade de vida dos pacientes

O câncer abdominal, especialmente quando há disseminação no peritônio, ainda é um grande desafio para a medicina. Associado a tumores como os de apêndice, intestino grosso e ovário, esse tipo de condição exige abordagens complexas e especializadas para aumentar as chances de controle da doença.

Em Pernambuco, no entanto, o cenário tem se mostrado promissor. O estado vem se consolidando como referência nacional no tratamento desses tumores por meio da cirurgia citorredutora associada à quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC), considerada uma das técnicas mais avançadas da oncologia cirúrgica.

Nesta quarta-feira (06), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou no Canal Saúde com o cirurgião oncológico e intensivista do Hospital Jayme da Fonte, o cirurgião oncológico intensivista, Tarcísio Reis, que falou sobre o tema, abordando os avanços no tratamento e os impactos diretos na vida dos pacientes.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:





O especialista começou explicando de forma didática como funciona a técnica da cirurgia citorredutora aliada à HIPEC, destacando o uso da alta temperatura para combater as células malignas no peritônio.

"A gente tira os focos de tumor e ao final dessa cirurgia nós fazemos um banho de quimioterapia a uma temperatura entre 40 e 43º. Precisa ser quente para poder o quimioterápico penetrar nos tecidos de uma forma mais eficaz do que a quimioterapia sistêmica"

Tarcísio Reis, cirurgião oncológico intensivista

O cirurgião celebrou os resultados do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, em Santo Amaro, Recife, que há 11 anos oferece esse procedimento complexo gratuitamente, tornando-se um porto seguro não apenas para os pernambucanos, mas para pacientes de todo o Nordeste.



"Hoje nós somos o serviço no Brasil 100% SUS, que temos o maior volume de tratamento do câncer peritoneal com realização da cirurgia citorredutora com quimioterapia aquecida. Nós já fazemos isso, pacientes de todo o estado, de todos os hospitais públicos de Pernambuco e de outros estados vizinhos”, comemora ele.



Além disso, o cirurgião oncológico destacou que para evitar a angústia de famílias em busca de um tratamento de última hora, explica que a técnica exige precisão diagnóstica, não sendo aplicável a tumores com metástases gerais no abdômen, como o câncer de pâncreas

“Muitos pacientes perguntam se casos como câncer de pâncreas com disseminação no peritônio têm indicação para esse tipo de cirurgia, mas não têm. A cirurgia citorredutora com quimioterapia aquecida é indicada de forma bem específica, principalmente para tumores como o pseudomixoma e alguns casos de câncer de ovário, explica ele.”

Por fim, o cirurgião trouxe uma importante perspectiva de esperança para os pacientes, desmistificando a ideia de que tumores peritoneais, geralmente descobertos em estágios tardios, são uma sentença para o fim da vida.

"O câncer peritoneal, ele dificilmente é descoberto no início, mas isso não quer dizer que esses pacientes são fadados a cuidados paliativos. Eu tenho dado alta pacientes já com 10 anos de operada”, conta

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