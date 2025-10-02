A- A+

CANAL SAÚDE Pesquisa aponta que 45% dos médicos brasileiros sofrem com transtornos mentais Ansiedade, depressão e burnout são os diagnósticos mais comuns; médicas apresentam maior vulnerabilidade, revela levantamento da Afya

A nova edição da pesquisa “Qualidade de Vida do Médico”, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya — maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina do Brasil — traz um alerta importante: 45% dos médicos brasileiros convivem com algum tipo de transtorno mental.

Entre os diagnósticos mais recorrentes estão ansiedade, depressão e a síndrome de burnout, condição associada ao esgotamento extremo por estresse crônico no trabalho. A pesquisa também revela um recorte de gênero preocupante: as médicas demonstram maior vulnerabilidade aos quadros de adoecimento mental.

“É urgente cuidar de quem cuida. Muitos médicos enfrentam jornadas que ultrapassam 70 horas por semana, somadas à pressão constante por desempenho e excelência. Isso cobra um preço alto da saúde mental”, destacou o médico e líder do estudo, Eduardo Meira.

Nesta quinta-feira (2), o assunto foi aprofundado em entrevista ao Âncora Jota Batista, no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias,

na Rádio Folha FM 96,7. A conversa também está disponível no canal da Folha de Pernambuco no YouTube e pela plataforma de áudio de sua preferência.

Assista à entrevista completa abaixo:



Durante o bate-papo, Eduardo Meira explicou detalhes sobre a metodologia da pesquisa, os principais achados e os caminhos possíveis para melhorar o bem-estar de médicos em todo o país. Ele também reforçou a importância de promover uma cultura de saúde mental dentro dos hospitais, clínicas e universidades de medicina.

“Por muito tempo, a saúde mental foi um tabu dentro da profissão médica. Hoje, temos dados que mostram a gravidade do problema. Precisamos agir com empatia e responsabilidade, tanto nas instituições quanto na sociedade”, afirmou o especialista.

Eduardo Meira, Médico

A entrevista destacou ainda a necessidade de políticas institucionais mais eficazes, que considerem jornadas mais humanas, suporte psicológico acessível e ambientes que acolham — e não julguem — profissionais em sofrimento emocional.

Eduardo Meira, líder do Research & Innovation Center da Afya

“Cuidar da saúde mental do médico é também uma forma de cuidar da saúde de toda a população. O profissional sobrecarregado não consegue oferecer o melhor atendimento e isso impacta diretamente o sistema de saúde como um todo.”

Com o avanço das pesquisas e a ampliação do debate público, cresce a esperança de um cenário mais saudável e equilibrado para os profissionais da medicina no Brasil. A pesquisa da Afya é mais um passo nesse caminho, colocando luz sobre um tema que não pode mais ser ignorado.

