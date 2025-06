A- A+

CANAL SAÚDE Pesquisa do Hospital do Câncer inova tratamento para tumores avançados de mama Hospital de Câncer de Pernambuco participa de estudo internacional que testa novo tratamento para o tipo mais agressivo de câncer de mama em mulheres jovens

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) integra um grupo de centros de pesquisa da América Latina que participam do estudo clínico internacional Trofuse-011MK-2870-011, uma pesquisa de fase avançada que investiga a eficácia de um novo tratamento para mulheres com câncer de mama triplo-negativo em estágio 4.

Esse subtipo é considerado um dos mais agressivos da doença, com crescimento acelerado e incidência predominante em mulheres mais jovens.

Nesta segunda-feira (30), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com oncologista clínico e pesquisador do Hospital de Câncer de Pernambuco, Marcelo Salgado, que falou sobre a nova pesquisa.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Para iniciar a conversa, o oncologista, Marcelo Salgado,explicou o que é a pesquisa.

"Esse é um estudo que nós chamamos estudo fase 3. Um estudo em fase final de finalização que está ocorrendo em 40 países no no mundo, e, no Brasil, em cinco cidades."

Oncologista clínico e pesquisador do Hospital de Câncer de Pernambuco, Marcelo Salgado / Foto: Divulgação

O Dr. Marcelo Salgado ainda completou a explicação

"É um estudo específico para um tipo de câncer, chamado câncer de mama triplo negativo, que dos quatro tipos de câncer de mama é o mais agressivo de todos."

O ancologista, falou sobre os objetivos da pesquisa

"Com esse estudo, esperamos obter excelentes resultados e oferecer aos pacientes do SUS duas novas classes de medicamentos que já estão disponíveis na rede privada, mas que, infelizmente, ainda não estão no SUS: a imunoterapia e um ADC."

Marcelo Salgado ainda explicou qual é o objeto da pesquisa

"O estágio quatro é o estágio final do câncer, quando as pacientes já tem metástase. O câncer de mama, eles dividem em quatro, o luminal A, o luminal B, o R e o triplo negativo. O triplo negativo é o mais agressivo e a imensa maioria das mulheres abaixo de 40 anos tem esse subtipo."

Veja também