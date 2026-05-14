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PRÊMIO Pesquisador pernambucano vence prêmio nacional de direitos humanos Macdouglas de Oliveira foi reconhecido pelo Guia de Orientação para Profissionais da Educação voltado ao enfrentamento da violência sexual infantil na categoria produção de conhecimento

O pesquisador pernambucano Macdouglas de Oliveira conquistou o 15º Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes na categoria Produção de Conhecimento. O reconhecimento foi concedido ao trabalho “Enfrentamento ao Abuso Sexual Infantil: Guia de Orientação para Profissionais da Educação”, que destaca o papel das instituições de ensino como espaços de proteção e promoção de direitos. A publicação integra os resultados da tese de doutorado desenvolvida por Macdouglas, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba.

Para falar sobre o prêmio e a produção do guia, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o pesquisador e doutor em psicologia Macdouglas de Oliveira, que fala sobre a abordagem lúdica e protetiva do guia.

Em nenhum momento a gente fala do órgão, a gente fala de como se proteger, de pedir licença ao tocar o corpo, de quando alguém lhe pedir um segredo que vai lhe causar estranhamento, medo, alguma sensação ruim, que eu fale com alguém de confiança”, afirma Macdouglas de Oliveira.



A pesquisa contou com orientação da professora Fabíola de Sousa Braz Aquino e foi realizada no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da instituição. O material reúne orientações voltadas a profissionais que atuam em Centros Municipais de Educação Infantil, com foco na identificação, prevenção e encaminhamento de casos de violência sexual contra crianças.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A premiação reconhece iniciativas de destaque no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. O prêmio reforça a relevância social e acadêmica da produção desenvolvida no ambiente da universidade pública. A cerimônia de entrega da estatueta acontecerá no dia 18 de maio de 2026, no Museu da República, durante a Sessão Solene do 18 de Maio.

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