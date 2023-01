Pesquisadores lançam Atlas do Pernambuco Indígena

A- A+

Segundo o IBGE, Pernambuco conta com a quarta maior população indígena do país, são mais de dez de povos indígenas no estado. Muitas são as pessoas que não conhecem esta história e a realidade de Pernambuco. Com o objetivo de contribuir com os esforços de visibilização dos povos indígenas, os antropólogos e pesquisadores Estêvão Martins Palitot e Lara Erendira de Andrade idealizaram o projeto Atlas do Pernambuco Indígena, que reúne informações sobre a temática em formato de mapas e textos. O conteúdo foi organizado com o intuito de alcançar um público amplo e não especializado. Criado em um portal, o projeto também conta com ferramentas de acessibilidade com audiodescrição das imagens. Um dos idealizadores, Estevão Palitot foi o entrevistado do Folha na Tarde desta terça-feira (31) e falou sobre a importância deste projeto.

A importância do Atlas é que a gente está conseguindo reunir informação acadêmica, científica e histórica que está no silêncio da biblioteca, dos arquivos das Universidades, e estamos colocando isso de forma acessível para o público”, ressaltou o especialista.



Já sobre o conteúdo, o antropólogo explicou como está preenchido o Atlas.

O Atlas está composto de mapas, de textos, de imagens. Os mapas, a grande maioria deles, são mapas interativos, no qual as pessoas podem navegar pelo computador, tablet e celular. Cada ícone dentro dos mapas são clicáveis e as pessoas vão encontrar informações, textos e links. Ele é muito atrativo, interativo e bonito”, finalizou Estevão Paliot.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

