Pianista San Severino no Resgatado a Cidadania

O Programa Resgatando a Cidadania deste sábado (01) teve como convidado o pianista Severino Campelo (San Severino), professor do Instituto de Cegos Benjamim Constant, do Rio de Janeiro. Natural de Camaragibe, Pernambuco, San Severino, é ex-aluno do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Pelo desempenho que teve na sua arte, chegou a receber o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro.

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “ Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

