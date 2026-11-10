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Canal Saúde Planejamento e investigação precoce são essenciais para casais com dificuldade de engravidar Especialista em reprodução humana destaca causas de infertilidade feminina, desmistifica mitos sobre a idade e reforça a importância de procurar ajuda especializada

O planejamento reprodutivo e a busca pela gravidez representam etapas fundamentais na vida de muitos casais. No entanto, a dificuldade para conceber pode envolver múltiplos fatores biológicos e anatômicos que afetam tanto o organismo feminino quanto o masculino, exigindo conscientização e diagnóstico adequado para superar obstáculos à fertilidade.

Os cuidados com a saúde ao longo dos anos, as consultas anuais com o ginecologista, a realização de exames preventivos de rotina e a manutenção de hábitos de vida saudáveis são passos que auxiliam na identificação de alterações no útero, nos ovários e na qualidade dos gametas. O acompanhamento adequado permite planejar o momento da gravidez com segurança e evitar desgastes desnecessários.

No Canal Saúde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, Altina Castelo Branco, que falou sobre as principais causas da infertilidade e o impacto do tempo no planejamento familiar.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Altina Castelo Branco iniciou a entrevista explicando as causas mais comuns que dificultam a gravidez.

“A mulher moderna ela menstrua aos 12 e vai pensar em ter um filho depois dos 30. E aí ela passou 20 anos da vida menstruando. E a cada menstruação dela, esse endométrio que descama no sangramento, ele reflui pelas trompas e cria um ambiente propício para esse tecido, que é a camada interna do útero, endométrio, grudar na bexiga, no intestino... Então é mais comum a endometriose ir surgindo aí aos seus 30 anos para cima.”

Ao analisar casais que pretendem ter um segundo filho e acreditam não necessitar de investigação médica, a especialista alertou que o histórico reprodutivo anterior não garante fertilidade perpétua.

“Eles demoraram 10 anos para engravidar do segundo e aí ela já vem com 35 e ela disse: 'Não, mas eu não tenho problema porque o primeiro veio fácil'. Mas pode ser que ao longo desses 10 anos doenças como miomas, pólipos, endometriose surgiram para ela, como pro homem pode ser que... o estresse, a má alimentação favoreceu essas varizes e pode ter piorado o sêmen... Então não dá para eu dizer que só porque engravidou uma vez é garantida a fertilidade ao longo da vida, não.”

A ginecologista recomendou atenção redobrada aos prazos de tentativa, especialmente para mulheres a partir dos 35 anos, período em que a reserva ovariana tende a diminuir e o risco de perdas gestacionais aumenta.

“Se um casal não teve filhos ou já teve um, mas pretende ter o segundo... se ela tentou 6 meses e já não é tão jovem, já tem seus 35 anos... que ela procure um especialista, não para que vá fazer uma fertilização, mas para que investigue, porque ela já talvez não tenha tanto tempo. Então perder 6 meses, perder 1 ano, perder 2 anos, já vai criando outros fatores de risco, como a idade... que ela não demore 2 anos para procurar, porque a jornada vai ser muito mais desgastante para ela e angustiante.”

Por fim, Altina Castelo Branco esclareceu a relação entre o equilíbrio emocional e a fertilidade.

“O corpo e mente trabalham juntos... Agora assim, isso não é a regra, isso é mais é exceção. A maioria dos casais que não tão conseguindo, eles têm um dificultador. E o melhor é identificar o que que tá atrapalhando e corrigir, porque se a gente corrige, talvez ele tenha uma chance de engravidar mais rápido. Por que não pensar em prevenção do projeto reprodutivo? Para não passar por esse estresse, esse momento de angústia de querer e não poder ter uma coisa que é tão fisiológica, que façam essa avaliação.”

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