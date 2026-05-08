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CANAL SAÚDE Podologia vai além da estética e ajuda na prevenção de doenças nos pés Especialista destaca a importância dos cuidados preventivos para evitar dores, infecções e complicações de saúde

A podologia é a área da saúde responsável pelos cuidados, prevenção e tratamento de problemas nos pés. Muito além da estética, o trabalho do podólogo é fundamental para garantir bem-estar, conforto e qualidade de vida, especialmente para pessoas com diabetes, idosos e pacientes acamados.

Entre as principais condições tratadas pela podologia estão unhas encravadas, micoses, calos, rachaduras e deformidades nas unhas. O acompanhamento também é essencial para pacientes com pé diabético, condição que exige atenção redobrada para evitar feridas e complicações.

Nesta sexta-feira (8), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou com a podóloga Viviane França, no Canal Saúde, que falou sobre a importância dos cuidados e prevenção de problemas nos pés.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



A podóloga Viviane França iniciou o alerta explicando que a diabetes afeta diretamente a circulação e a sensibilidade das extremidades, transformando pequenos machucados que passam despercebidos em problemas gravíssimos de saúde.

"A circulação não é a mesma. A sensibilidade normalmente não existe ou é parcial. Então o cuidado tem que ser redobrado. Às vezes ele acaba pisando em algo e não sente, aquilo começa numa ferida, acaba se tornando uma úlcera e aí pode chegar até no nível de amputação", alerta a podóloga. Viviane França, podóloga



Ao falar sobre a higiene básica diária, a especialista apontou que apenas lavar não é suficiente. Negligenciar a secagem minuciosa entre os dedos cria o cenário ideal para o surgimento do "pé de atleta" e infecções nas unhas.

"Após ao banho, é importante enxugar os pés, ter uma toalha separada para os pés, porque precisa enxugar nas interdigitais, precisa manter, porque ali é um lugar fechado, normalmente úmido, e o fungo ele gosta disso, ele gosta de umidade, ele gosta de escuro."

Para manter a saúde da pele que sustenta todo o peso do corpo, a podóloga revelou uma dica prática, acessível e muito eficaz para ser feita em casa antes de dormir, substituindo os cremes corporais comuns.

"Eu indico bastante é o óleo de girassol. Ele é maravilhoso, antes de dormir, você coloca o óleo de girassol nos seus pés, uma meia de algodão e no dia seguinte você retira" , revelou

Desmistificando o hábito perigoso de usar tesouras em calosidades ou exagerar na lixa em casa, a profissional fez um alerta sobre a reação do nosso próprio corpo, que engrossa ainda mais a pele como mecanismo de defesa.

"Quando a gente exagera, o pé entende que ali tem um risco e ele começa a criar a hiperqueratose, que é o excesso da pele, porque ele entende que está sendo prejudicado ali o pé. Cortar calos é perigoso e acaba crescendo o dobro. Cresce o dobro porque o pé entende aquilo como prejudicial", orienta.

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