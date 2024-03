A- A+

EVENTO Poesia, cinema, teatro, circo e mostras embalam 487º aniversário do Recife Programações gratuitas começaram no último sábado (9) e se estendem até o dia 24 de março. Avenida Rio Branco, Teatros do Parque e de Santa Isabel, Parque da Macaxeira e Bairro do Recife serão palco de algumas das muitas celebrações.

Para celebrar o Recife e todas as festas que a cidade é todos os dias, há 487 anos, a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Turismo e Lazer e Gabinete do Centro do Recife (Recentro) espalhará programações por toda a cidade até dia 24 de março, congregando todos os ritmos e a força de suas tradições e cenas culturais mais eloquentes. As comemorações contam ainda com mostras e evoluções especiais promovidas pelas Forças Armadas.



Amanhã, dia do aniversário, 12 de março, a programação será caprichada, para declarar as belezas recifenses em todas as linguagens culturais. Às 17h, na Avenida Rio Branco, será inaugurada a estátua do poeta Miró da Muribeca, a 21ª do Circuito da Poesia, que celebra as tradições e vocações literárias da cidade, espalhando prosa e verso pela ruas para pavimentar o futuro do imaginário cultural recifense. A inauguração contará com a performance “O Miró que Vive em Mim”, com Marlon Silva, Nina Rodrigues e Odailta Alves.



A partir das 19h, o Teatro de Santa Isabel recebe uma sessão gratuita do espetáculo “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro”, celebrando a cidade e o patrono do movimento Manguebeat, Chico Science, nascido num 13 de março para confirmar-se posteridade cultural recifense. O espetáculo, da Trupe Circus, da Escola Pernambucana de Circo, celebra o movimento musical que colocou parabólicas no mangue para sincopar a cultura popular com os beats do mundo e do futuro, embalando a cultura Recife para uma longa viagem, que até hoje não acabou. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.



No Teatro do Parque, o aniversário do Recife será coisa de cinema, com a exibição, também gratuita e também às 19h, do filme “Manguebit”, documentário roteirizado e dirigido por Jura Capela, que apresenta, com a típica estética VHS, depoimentos de nomes relevantes da cena musical pernambucana, como Cannibal, Fred O4, Jorge Du Peixe e Roger de Renor e Toca Ogan, entre outros, além de trechos de entrevistas de Chico Science, shows e clipes. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da sessão.



No dia 17 de março (domingo), o público será transportado de volta ao século XVII para rememorar momentos e personagens marcantes do período holandês em Pernambuco através do espetáculo teatral Boi Voador, cujo palco será o Marco Zero, a partir das 18h. A peça teatral vai mergulhar recifenses e turistas em um turbilhão de emoções e intrigas que permeiam a história da cidade desde a época da chegada de Maurício de Nassau para governar a Nova Holanda. E o ponto mais icônico dessa governança não pode ser esquecido, justamente o momento em que Nassau "fez um boi voar". Uma cena que ficará gravada na memória de todos os espectadores. Uma história envolvente, que mistura cultura, humor e uma pitada de fantasia. O público vai embarcar em uma viagem no tempo e se emocionar com O Boi Voador, uma experiência teatral imperdível que promete surpreender e encantar a todos.



No dia 23 de março (sábado), o charmoso Parque Santana, no coração da Zona Norte recifense, vai receber o Festival de Jazz do Recife, entre 16h às 23h, com a participação de artistas de renome local e nacional. A partir desta edição, a cidade passa a ter um selo próprio nesse universo musical. O evento promete se transformar em uma atração fixa no calendário de eventos da cidade, assim como vai buscar se inserir no circuito do gênero como um produto cultural que já existe em diversas partes do mundo, tendo em sua programação diversos estilos musicais, como jazz, blues, outros tipos de música instrumental, erudita, cultura popular de raiz e bossa nova. Os shows são gratuitos. A programação completa será divulgada em breve.



As programações festivas serão encerradas no dia 24 de março, quando o centro da Cidade recebe o Viva Guararapes e o Música na Igreja. A edição especial do Viva Guararapes acontecerá entre 10h e 17h e contará com programação especial, musical, festiva e de serviços para todas as idades. Já o Música na Igreja acontecerá em uma das principais e belas igrejas do centro do Recife,a Basílica de Nossa Senhora do Carmo. A partir das 16h, recifenses e visitantes terão a chance de apreciar um bonito espetáculo de Semana Santa, que contará com exibição de orquestra. O público será envolvido pela atmosfera espiritual e pela beleza das melodias, que ressoarão pelas paredes sagradas da igreja. Será um momento para celebrar a espiritualidade e a esperança, além de uma oportunidade de reflexão e renovação da fé através da música.



PROGRAMAÇÃO LÚDICA-CULTURAL



12/03 - Terça - Inauguração da estátua do poeta Miró da Muribeca

Local - Avenida Rio Branco

Horário - 17h

Obs - A inauguração contará com a performance “O Miró que Vive em Mim”, com Marlon Silva, Nina Rodrigues e Odailta Alves.



12/03 - Terça - Exibição do filme Manguebeat, de Jura Capela

Local - Teatro do Parque

Horário - 19h

Obs - Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da sessão.



12/03 - Terça - Espetáculo “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro”

Local - Teatro de Santa Isabel

Horário - 19h

Obs - Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.



17/03 - Domingo - Boi Voador

Local - Marco Zero

Horário - 18h



23/03 - Sábado - Festival de Jazz do Recife

Local - Parque Santana

Horário - 16h às 23h



24/03 - Domingo - Música na Igreja

Local - Basílica de Nossa Senhora do Carmo

Horário - 16h



24/03 - Domingo - Viva Guararapes

Local - Avenida Guararapes

Horário - 10h às 17h



PROGRAMAÇÃO DE MOSTRAS, EXIBIÇÕES E EVOLUÇÕES

16/03 - Exposição de Equipamentos Militares do Exército

Horário: 10h às 20h

Local: Parque da Macaxeira

