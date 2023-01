Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14kg de substância análoga a Skunk

A- A+

Durante fiscalização realizada na manhã desta terça-feira (03), na BR-232, em São Caetano, Agreste do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em flagrante 14,4 kg de substância análoga a Skunk. A droga foi encontrada em um ônibus que fazia a linha Teresina-Recife.



Droga sendo pesanda. Foto : divulgação

Durante os questionamentos sobre a viagem realizados pelos agentes federais, um homem levantou as suspeitas dos policiais. Embora tenha negado que possuía bagagem no compartimento de carga do veículo, foi encontrado uma mala que tinha sido despachada por ele. Nessa mala foram encontrados 13 tabletes do entorpecente, totalizando 14,4 kg



De acordo com o suspeito, ele receberia um valor em dinheiro para levar a droga de Manaus para a capital pernambucana. O homem recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em São Caetano.



