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CANAL SAÚDE Polifarmácia: entenda o que é e os riscos da automedicação de idosos automedicação, o ajuste de doses por conta própria e as combinações inadequadas de medicamentos podem causar tonturas, queda de pressão, fadiga e alterações nos efeitos dos remédios, aumentando o risco de complicações.

O uso simultâneo de vários medicamentos é comum entre idosos, principalmente devido ao tratamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado. No entanto, a prática exige atenção redobrada, pois as mudanças no organismo ao longo do envelhecimento podem influenciar a ação dos remédios e aumentar o risco de interações medicamentosas.

Nesta segunda-feira (26), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o farmacêutico e professor da faculdade AFYA Paulo Aires, no Canal Saúde, sobre a polifarmácia e os riscos da automedicação em idosos.

Durante a conversa, o professor explicou que a automedicação, o ajuste de doses por conta própria e as combinações inadequadas de medicamentos podem causar tonturas, queda de pressão, fadiga e alterações nos efeitos dos remédios, aumentando o risco de complicações.

O farmacêutico esclareceu que tomar vários medicamentos não é necessariamente prejudicial, desde que haja indicação e acompanhamento médico individualizado. Ele também destacou a importância de informar aos profissionais de saúde todos os medicamentos utilizados, incluindo vitaminas, chás caseiros e remédios para dores.

Outro ponto abordado foi o armazenamento correto dos medicamentos. O especialista orientou evitar locais com calor e umidade, como cozinhas e banheiros, e ressaltou que caixas organizadoras podem ajudar a manter os horários, desde que os remédios sejam conservados adequadamente.

O apoio familiar também é fundamental para garantir o uso correto dos medicamentos, especialmente entre idosos com dificuldades visuais ou alterações cognitivas. A organização dos horários e o acompanhamento das doses ajudam a evitar esquecimentos e a ingestão duplicada.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:





O especialista explicou que o uso de quatro ou mais medicamentos de forma contínua é comum com o avanço da idade

"a polifarmácia ela é definida pela Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde como uso contínuo por um período determinado prolongado de quatro a cinco a acima de cinco medicamentos e é nesse período a partir dos 60, 65 anos que a gente vai tendo a necessidade de fazer uso de mais medicamentos, até por conta de uma incidência de doenças crônicas Mas isso não significa que o ato de você fazer uso de mais de quatro ou cinco medicamentos seja ruim, não. O que precisa realmente é você saber o horário que esse idoso vai fazer uso"

Paulo Aires, farmacêutico e professor da Faculdade Afya

O profissional encorajou os idosos e seus cuidadores a relatarem todos os remédios em uso

"Cabe a nós profissionais de saúde, os farmacêuticos, os médicos no momento da consulta desse paciente 'ah, doutor, eu fico com vergonha de dizer o medicamento que eu tô tomando'. Não, não é para ter vergonha comunica, fala e mostra não lembra do nome dos medicamentos, leva as caixinhas dos medicamentos lá, que a gente chama de blister leva para o médico ter ciência do que tá fazendo uso"

Paulo Aires fez um alerta importante sobre o local de guardar os remédios

"Não é ideal que você deixe medicamentos na cozinha ou no banheiro. Porque a umidade, a temperatura elevada, ela acaba degradando um pouco mais ali aquele medicamento E aí, só uma observação com relação à caixinha [organizadora] ter cuidado de não deixar o comprimido solto se possível cortar ele na embalagem original e colocar ele lá na caixinha porque aí tá garantindo uma segurança muito maior daquele medicamento contra uma contaminação"

Por fim, o farmacêutico alertou para os riscos da automedicação

"caso ele decidiu por algum motivo usar um anti-inflamatório, por exemplo, e aí saber se esse medicamento ele tá potencializando, anulando o efeito do outro, porque isso pode acontecer E aí sempre dizer ao médico, ao profissional às vezes essa tontura que ele tá, essa fadiga, essa hipotensão, ou seja, esse abaixamento da pressão arterial esteja associada a um excesso, ou seja um aumento da dosagem desse fármaco

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