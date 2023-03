A- A+

CANAL SAÚDE Por que certas doenças oculares acometem mais as mulheres? Quem fala sobre o tema é a oftalmologista Marcela Valença, no Canal Saúde desta segunda-feira (13)

Diversos estudos apontam que as mulheres são mais afetadas por certas doenças na visão e, portanto, precisam redobrar a atenção com a prevenção e o diagnóstico precoce destas patologias. Uma das doenças que atinge mais a população feminina é a Síndrome do Olho Seco. Para falar mais sobre o assunto, o apresentador Jota Batista conversou com a oftalmologista Marcela Valença, nesta segunda-feira (13), no Canal Saúde.

Durante a entrevista a especialista explicou que as mulheres de todas as faixas etárias são mais atingidas que os homens com a Síndrome do Olho Seco.



Não só as mulheres que estão na menopausa que tem mais ressecamento de modo geral. A variação hormonal em adolescentes meninas traz muito mais desconforto do que nos meninos”, explicou a especialista.

A oftalmologista também explicou que o tratamento é totalmente individualizado, ou seja, muda de pessoa para pessoa.

“Inclusive gostaria de fazer um alerta. Se você está sentindo lacrimejamento, sensação de corpo estranho ou desconforto ocular, não vá à farmácia e compre qualquer colírio. Cada caso tem uma indicação”, alertou Marcela Valença.

