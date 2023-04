Por que o café está tão caro?

A- A+

Seja no supermercado ou na cafeteria, é nítido o aumento dos preços do café, especialmente, no período pós-pandemia. Quando se compara os preços atuais aos preços de 2 anos antes, por exemplo, percebe-se aumentos de até 100%. O preço da segunda bebida mais consumida no planeta é composto por uma série de variáveis, além de possuir forte influência do mercado internacional. Mudanças climáticas, períodos de colheita, decisões governamentais, tudo interfere no preço do café. Para entender melhor o assunto, o barista Alan Cavalcanti, apresentador do Conexão Café da Rádio Folha FM 96,7, convidou o economista André Morais para um papo.



O economista deu a sua visão, no começo da entrevista, sobre o porquê do aumento do preço do café.



O café é uma planta. Então, está suscetível a questões climáticas, como geada, seca, chuva demais. E o que a gente viu no Brasil foi que, em meados de 2019-2020, tivemos uma safra recorde e, na sequência, que coincidiu com a pandemia, houve duas quebras de safra, que foram em 2020-2021 e 2021-2022. Quando se imaginava que o negócio ia melhorar, teve a pandemia e, com ela, outro componente que influencia no preço, que é o câmbio, que ficou bastante elevado. Como a gente sabe, o café é uma commodity, tem um preço de referência e é negociado na bolsa”, explicou.

Escreva a legenda aqui



André Morais também afirmou que existe uma expectativa de que haja diminuição no preço do café e explicou os motivos.



A gente viu os preços subirem bastante: normalmente, o café que eu consumo no dia a dia, custava em torno de 4-5 reais e, hoje, é R$ 10-11. Com essa questão inflacionária no mundo, existe essa tendência de diminuição no consumo do café. Como a previsão da produção da safra para 2023 é grande, e o consumo menor, o preço, certamente, vai ficar menos pressionado e vai haver um espaço para baixar”, declarou o economista.



O especialista orientou, ainda, sobre o que fazer antes de se investir no mercado de café.



Acompanhar a produção, a concorrência, analisar se o mercado está mais robusto, se tem uma tendência de ter um crescimento mais forte, ou não”, afirmou.



O programa Conexão Café acontece toda quinta-feira às 13h e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha 96,7 FM ou pelo canal do Youtube da Folha de Pernambuco e Facebook da Rádio Folha FM 96,7, mas, você pode conferir na íntegra o podcast Conexão Café através da sua plataforma preferida ou clicando no link abaixo.



Veja também

CANAL SAÚDE Como iniciar a prática da corrida de forma segura