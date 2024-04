A- A+

SHOW Português Salvador Sobral se apresenta no Recife ao lado de Martins Cantor e compositor português apresenta faixas do seu álbum Timbre no Teatro RioMar no dia 13 de abril

O cantor português Salvador Sobral fará sua estreia no Recife com um espetáculo no Teatro Riomar, no dia 13 de abril, contando com a participação especial do músico pernambucano Martins. O show faz parte da segunda turnê do lisboeta pelo Brasil, que além da parada na capital pernambucana, passará pelas cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os ingressos já estão disponíveis no site uhuu.com a partir de R$80.

Vencedor do Eurovisão 2017, Sobral foi revelado para o público brasileiro em 2023 quando sua canção “Amar pelos dois” foi o tema de abertura da novela “Tempo de amar”. Elogiado por Caetano Veloso que declarou em suas redes sociais que Sobral é “um dos maiores cantores que existem” e “conhece a grandeza da arte”. Nesta turnê, o cantor português traz na bagagem o repertório do disco “Timbre”, lançado em setembro de 2023, aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. Este novo trabalho representa uma evolução em sua sonoridade, explorando ritmos latinos e folclórico-tropicais, afastando-se um pouco do jazz presente em seus álbuns anteriores.



Salvador Sobral, aos 34 anos, é uma figura que ultrapassa fronteiras. Admirador da música brasileira, o músico cativa pela maneira como explora diversos ritmos e melodias, criando uma expressão artística única. Com 11 faixas, o álbum "Timbre" é descrito pelo artista como solar, alegre e celebratório, refletindo o nascimento de sua filha Aïda. Contando com colaborações de Jorge Drexler, Barbara Pravi, Silvana Estrada e sua irmã, Luísa Sobral, este é o quarto disco de estúdio de Salvador, enriquecendo uma carreira que já inclui um EP e um registro ao vivo.

Para o show do Recife, ele recebe Martins, um dos maiores talentos pernambucanos. Recifense de natureza e mergulhado na vasta musicalidade do Estado, o cantor e compositor tem um lindo trabalho consolidado em música de primeira qualidade. Ele lançou, recentemente, o novo álbum Interessante e Obsceno, com 12 faixas, mergulhado em temas como amor, leveza e aconchego. Aos 33 anos, ele coleciona sucessos e parcerias com o panteão da música brasileira, com composições gravadas por Ney Matogrosso (Estranha toada), Simone (A gente se aproveita), Daniela Mercury e a atual ministra da Cultura, Margareth Menezes – que gravaram Me dê.

Serviço

Show: Salvador Sobral convida Martins

Local: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife

Data: 13 de abril, às 20h

Ingressos à venda na: https://uhuu.com/evento/pe/recife/salvador-sobral-com-participacao-especial-de-martins-12892 e bilheteria do Teatro RioMar.

