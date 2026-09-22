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CULTURA Poste Soluções Luminosas realiza a Semana do Teatro Preto de Candomblé, que vai até este sábado (26) Evento promove encontros artístico-culturais, apresentações de espetáculos teatrais, palestras, pesquisas e compartilhamentos de ideias no Recife

Iniciada nesta terça-feira (22), a Semana do Teatro Preto de Candomblé segue até este sábado (26), promovendo encontros artístico-culturais, apresentações de espetáculos teatrais, palestras, pesquisas e compartilhamentos de ideias. Promovido pelo grupo e espaço “O Poste Soluções Luminosas”, o evento acontece na sede do grupo, localizada no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

Como destaque da programação, o evento recebe, de forma inédita em Pernambuco, Fernanda Júlia, conhecida como Onisajé, natural de São Paulo e radicada há 35 anos no município de Alagoinhas, na Bahia. Ela chega ao estado acompanhada por Mãe Rosa de Oyá, yalorixá do Ilê Axé Oyá L’adê Inan, localizado no bairro Ferro Aço, em Alagoinhas, e reconhecido como Ponto de Cultura.

Onisajé é diretora teatral, encenadora e dramaturga, além de doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sua pesquisa de doutorado resultou na tese “Teatro Preto de Candomblé: uma construção ético-poética de encenação e atuação negras”. Ela também é mestra em Artes Cênicas, com a dissertação “Ancestralidade em cena: Candomblé e Teatro na formação de uma encenadora”.

“Vamos sentir e ver de perto as peças de teatro do espaço e grupo O Poste, compostas por narrativas e perspectivas de identidade racial, gênero e classe social. As atividades dialogam diretamente com a coletividade e as pautas das culturas afro-brasileiras, afro-indígenas e de matrizes africanas. Essa semana de encontros e vivências valoriza e fortalece os povos negros, indígenas e ancestrais, assim como a juventude”, afirma Onisajé.

Confira a programação da Semana do “Teatro Preto de Candomblé”, que acontece no Espaço O Poste, na Rua do Riachuelo, nº 641, bairro da Boa Vista, área central do Recife:

22/09 (terça-feira) | 17h

Ensaio aberto: espetáculo teatral “Maria Preta”

Entrada gratuita, para o público em geral, com a presença de Onisajé.

23/09 (quarta-feira) | 19h

Apresentação: espetáculo teatral “A Receita”

Entrada gratuita, para o público em geral, com a presença de Onisajé.

24/09 (quinta-feira) | 19h

Apresentação: espetáculo teatral “Longussu Xenupre Dudu Yatílhade”

Entrada gratuita, para o público em geral, com a presença de Onisajé.

25/09 (sexta-feira) | 19h

Apresentação: espetáculo teatral “Ombela”, com presença de Onisajé.

Entrada: R$ 10 e R$ 20.

26/09 (sábado) | 15h

Palestra: “Teatro Preto de Candomblé”, com Onisajé.

Entrada gratuita, para o público em geral.

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