Postura das crianças pode levar a futuros problemas de coluna

A postura da criança em sala de aula, ao realizar as tarefas, em casa, ao estudar, usar computador; e ao carregar a mochila no dia a dia, quando não está dentro dos padrões considerados saudáveis pelos ortopedistas, pode levar a futuros problemas de coluna. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (14), com o ortopedista Túlio Rangel, especialista em Coluna.

O médico começou a entrevista contando a principal alternativa que conhece para driblar os problemas de coluna que crianças podem ter pelo mau uso de mochilas escolares.

Existe a moda, nos últimos anos, de substituir as mochilas por malas com rodas, o que é uma excelente opção. Mas, grande ainda usa mochila com peso excessivo ou de uma alça, apenas, e isso sem dúvidas leva a uma sobrecarga mecânica, à aceleração do desgaste, a dores musculares, a desconforto e à má postura. É uma preocupação que tem fundamento, a que se tem com mochilas escolares”, apontou. Ortopedista Tulio Rangel

Tulio Rangel informou, ainda, qual é o peso máximo que uma mochila deve ter para que não provoque problemas ortopédicos em seus usuários.

A orientação é que o conteúdo da bolsa, mais a bolsa, tenha menos de 10% do peso da criança. É importante, também, usar sempre as duas alças das mochilas, nunca apenas uma alça. Outro aspecto relevante é usar aquelas tiras abdominais que a gente prende na frente do abdômen; e tentar ajustar as alças para que a bolsa fique de 5 a 10 centímetros acima da linha de cintura. Então, quanto menos peso e quanto mais próximo do centro de gravidade, menos desconforto e sobrecarga vai ter”, afirmou o ortopedista.

Ele contou, ainda, quais são possíveis consequências para a criança que usa mochila com peso excessivo.

Pode levar a uma postura inadequada, a um aumento da postura para a frente, que é o que chamamos de cifose. Mas a preocupação maior, sem dúvidas, é em relação às dores musculares. Se você submete uma criança a carregar esse peso excessivo diariamente, algum dia ela vai reclamar de dor e desconforto, e isso tem impacto, com certeza, na qualidade de vida, na postura e nas atividades do dia a dia dela”, declarou o especialista em coluna.

A entrevista segue com mais informações sobre futuros problemas de colunas decorrentes de má postura das crianças, e você a acessa pelo link abaixo.



