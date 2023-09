A- A+

LIVRO Práticas energéticas são tema do novo livro de Raphael Valente "Seres Energéticos" traz um manual do despertar espiritual pautado na metafísica e em Meditação, Reiki e Radiestesia

Raphael Valente, especializado em Radiestesia Radiônica, Psicanálise e Espiritualidade, apresenta ao público o livro “Seres Energéticos”, escrito para trazer respostas para todos que buscam o despertar espiritual, a expansão de consciência e desenvolvimento da mediunidade a partir de um olhar holístico (corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético). A obra está disponível para venda no Instagram @viaenergia.

“Seres Energéticos”, segundo detalha o autor, vai conduzir o leitor a uma jornada íntima, onde a sabedoria da ancestralidade se funde com as mais modernas técnicas de terapia holística. E, nesta viagem de autodescoberta, os leitores vão conhecer os mistérios do mundo energético, da espiritualidade, dos processos que somatizam nossas doenças físicas, além de explorar as leis que regem todo o universo. A obra conta também com conteúdo especial para todos que queiram explorar o mundo do Reiki e da Radiestesia.

O Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, segundo o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela OMS. Com isso, muito se tem falado sobre a importância de práticas energéticas, como Meditação, Reiki e Radiestesia, em busca de colocar as aflições com o passado e com o futuro num lugar da consciência avançada do “agora”, incluindo a percepção de sentimentos, sensações e ambiente.

“Depois de mais de 3 mil atendimentos terapêuticos online com Radiestesia, os questionamentos mais comuns que recebi são de pessoas que se contaminam com a energia dos outros ao redor, que absorvem angústias e dores dos outros como uma esponja e que se sentem sobrecarregadas. Muitas pessoas buscam evoluir sua espiritualidade livre, mas não sabem como buscá-la. A partir daí, surgiu a ideia de escrever o livro”, conta Raphael.

PERFIL - Raphael Valente nasceu em Caratinga, Minas Gerais, e se formou em Ciência da Computação, complementando a graduação com um MBA Executivo em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e uma certificação internacional em Gestão de Projetos (PMP). Morou em Brasília por 13 anos, atuando em consultorias de Planejamento Estratégico, Governança Corporativa e Governança de TI em diversas instituições públicas do âmbito federal, estadual e municipal. Após descobrir um câncer em 2016, Raphael foi buscar respostas na cultura oriental e nas práticas energéticas, tendo realizado a formação Reiki e se especializado em Radiestesia Radiônica (ou mesa radiônica), Psicanálise e Espiritualidade, além da metodologia Humanoterapeuta.

Em 2019, fundou o espaço terapêutico Via Energia, onde conduz diversas práticas energéticas, tendo atendido mais de 3 mil assistidos como terapeuta e oferecendo cursos, mentorias e meditações ao vivo em seu Instagram, por onde já passaram mais de 130 mil pessoas. “Sempre que me perguntam como consegui mergulhar em duas áreas tão distantes (TI e terapia holística) respondo que o pilar principal das duas é calcado na física, tanto a clássica quanto a quântica, e dessa forma, são universos distintos que comungam das mesmas leis”, finaliza Raphael.

Veja também

DOMINGO LITERÁRIO Andressa Marinho é atração de evento gratuito na Livraria do Jardim neste domingo (10)