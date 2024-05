A- A+

GRADUAÇÃO Prazo para concorrer a 80 bolsas gratuitas de graduação em Tecnologia acaba neste domingo Jala University oferece 80 bolsas 100% integrais em Engenharia de Software, com oportunidade de carreira internacional após a graduação, com remuneração em dólar

As inscrições para concorrer a 80 bolsas 100% gratuitas para o curso de graduação em Engenharia de Software da Jala University só vão até este domingo (dia 12). “Temos um ensino de excelência, 100% custeado com bolsas para os alunos e todos os nossos estudantes encerram a graduação com oportunidade de carreira internacional, seja atuando como engenheiros da Jalasoft ou de empresas de pesquisa e de desenvolvimento parceiras, recebendo remuneração em dólar”, explica a gerente nacional da Jala University, Tatiana Andrade.

O processo seletivo que está aberto agora é para entrada no segundo semestre deste ano, com as aulas começando no mês de julho. Três turmas já estão em andamento no Brasil. Conforme Tatiana, além do conhecimento, outras questões são avaliadas no processo seletivo para a graduação da Jala University. “Não medimos apenas conhecimento de questões, mas também comportamentos, atitudes, perfil psicológico, fazendo com que, no final, esse conjunto faça o talento do aluno vencer”, afirma.

A Jala University é uma instituição norte-americana, com sede na Califórnia (EUA), que atua em países latinos. A universidade possui a Certificação Premium de Excelência, concedida pela ASIC (Accreditation Service for International Colleges), uma instituição creditadora de prestígio do Reino Unido, conhecida pelo seu processo rigoroso para certificar universidades internacionais. A ASIC é membro da Rede Internacional de Agências de Garantia de Qualidade na Educação Superior (INQAAHE, sigla da rede em inglês), da Fundação Britânica para Qualidade (BQF) e da Rede Europeia de Educação à Distância e E-Learning (EDEN).

A carga horária do curso é de 7.260 horas, cerca do dobro da média brasileira. A graduação é realizada de forma remota (online), mas como todas as aulas são ao vivo, com professores acadêmicos e da indústria, inseridos no processo de ensino desde a primeira disciplina até a graduação. Já pensando no diálogo dos futuros engenheiros de software com a indústria, os estudantes também realizam aulas de inglês e passam por um estágio na área.

O objetivo da Jala University é fomentar a indústria de software na América Latina e contribuir para o desenvolvimento da propriedade intelectual, formando e capacitando jovens em tecnologia. “Nosso currículo e projeto pedagógico foram construídos por quem faz acontecer nesse mercado, atuando com serviços nas áreas de Desenvolvimento de Software, Automação, Manual Testing e Devops. Isso garante ao estudante o contato com os conteúdos mais atualizados e com problemas e desafios reais do mundo do trabalho”, ressalta a gerente nacional da Jala University.

Quem se interessar pela oportunidade poderá se candidatar por meio do site: https://fundaciondelsaber.org/pt/admissao-brasil/?utm_source=BrasilPrensa&utm_medium=Prensa&utm_campaign=Enero2024Rec

De acordo com a Jala, o candidato ideal possui diferenciais como paixão por tecnologia, raciocínio lógico e matemático e disponibilidade para se comprometer com uma educação em tempo integral.

