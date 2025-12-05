A- A+

CANAL SAÚDE Pré-natal adequado é a melhor forma de prevenção para a prematuridade Pediatra reforça importância do acompanhamento pré-natal e da participação ativa da família no cuidado com bebês prematuros

A prematuridade é uma das principais causas de complicações e morte no período neonatal. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. O número equivale a 930 por dia — ou seis nascimentos pré-termo a cada 10 minutos.

Os bebês prematuros são aqueles que nascem antes de completar 37 semanas de gestação. Entre as complicações logo após o parto estão dificuldades respiratórias, problemas cardíacos, infecções e desafios na alimentação, demandando frequentemente cuidados intensivos, como incubadoras e ventilação mecânica.

Nesta sexta-feira (5), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a pediatra Liana Paula Medeiros. Ele falou sobre a prematuridade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Dra. Liana Paula Medeiros iniciou a entrevista explicando que o cuidado ideal para evitar a prematuridade deve começar no pré-natal

“Hoje, quando a gente pensa numa gestação, a gente já pensa antes da concepção... É importante que a mulher se prepare para esse momento... antes mesmo de conceber ela já começa a tomar suas vitaminas, já procura o médico, vê se a sua saúde está em perfeita condição... E assim que ela saiba que está grávida, procura um profissional de saúde.”

Pediatra Liana Paula Medeiros/Foto: Divulgação

Ao abordar mitos populares, a especialista esclareceu que a ideia de que bebês de oito meses não sobrevivem é infundada

“Aquele bebê de 8 meses, 7 meses, é mito que não pode sobreviver... Hoje a gente tem UTIs neonatais qualificadas e vemos todos os dias bebês prematuros. A partir das 24, 25 semanas, já temos casos de sucesso. A gente tenta mimetizar o útero da mãe para que ele fique bem.”

A médica também destacou a importância das ultrassonografias, alertando que o exame vai muito além da curiosidade sobre o sexo do bebê

“As ultrassonografias são importantes não só para saber o sexo... Elas permitem acompanhar o crescimento do bebê, verificar se sua morfologia está se formando corretamente e se a placenta, que nutre o bebê, está funcionando adequadamente.”

Por fim, Dra. Liana reforçou que o pré-natal moderno envolve toda a família

“Hoje em dia, o pré-natal é para a família... não só a mãe se prepara, mas o pai também. O acompanhamento deve ser dos dois e a preparação deve ser dos dois. A criança não vai apenas para o colo da genitora, vai para o colo do genitor também. Então colocamos ele para dar os cuidados também.”

Veja também