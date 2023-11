A- A+

CRIME AMBIENTAL Prefeitura do Paulista faz ação contra crimes ambientais na Mata do Frio Na ocasião foram constatados além de crimes ambientais como a queima de áreas e desmatamento, ligações clandestinas de energia e água

A Mata do Frio, uma das principais áreas verdes da Cidade do Paulista, zona norte da Grande Recife, tem sido alvo de crimes ambientais, com queimadas e desmatamentos para ocupação irregular. Nesta quinta-feira (23), foi realizada uma operação de fiscalização naquela reserva, com demolição de construções irregulares e cercados. O objetivo da ação foi a localização e demolição de construções irregulares e cercas de arame ou madeira em áreas que fazem parte da unidade de conservação. Na ocasião foram constatados outros crimes ambientais, como a queima de áreas, supressão de vegetação e ainda ligações clandestinas de energia e água. a ação foi executada por analistas ambientais da Secretaria Executiva de Meio Ambiente (Sema) do Paulista, junto com fiscais da Diretoria de Controle Urbano (Dcu) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, apoiados por agentes da Guarda Municipal e homens do 17.º Batalhão da Polícia Militar.

Ocupação irregular na Mata do Frio - Foto: Armando Fuentes

Para o secretário executivo de Meio Ambiente, Sílvio Batista, a operação visa o combate ostensivo a esses tipos de delitos que afetam o ecossistema do espaço.

“Diariamente, inibimos e reprimimos esses tipos de crimes ambientais. Não é correto nem permitido o cercamento com finalidade de loteamento da mata para fins econômicos como estamos verificando aqui. Esse tipo de prática é proibida por lei. Também efetuamos a demolição imediata das construções irregulares de alvenaria e de madeira que não são consolidadas e que estão em uma área de conservação ambiental. Agradecemos à população pelo apoio no sentido de denunciar esses delitos. A área da Mata do Frio possui 40 hectares, dos quais 5 hectares têm sido alvo dessas invasões, mas com a atuação da Sema estamos conseguindo regenerar a área afetada", assegurou o secretário.

Quando alguém incorre nesse tipo de delito, pode responder criminalmente ao ser pego em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, onde será colocado à disposição da Justiça, para fazer o reparo do dano causado na área desmatada e, administrativamente, que no caso, dependendo do tamanho da supressão de vegetação e da análise por parte do órgão de controle da Prefeitura, a multa vai de R$ 50,00 até R$ 50 milhões.

Para quem presenciar esse tipo de crime as denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp através dos números: (81) 99836-9888, da Diretoria de Controle Urbano (Dcu); ou (81) 99836-9883, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente (Sema). Ainda os relatos podem ser enviados pelo endereço de e-mail: [email protected], ou por meio dos canais oficiais da Prefeitura do Paulista, pelo site: www.paulista.pe.gov.br, e endereços de Instagram: @prefeiturapaulistape, @sema_paulista, e @sedurtma. A população também pode ligar para o fone 153, da Guarda Municipal.

