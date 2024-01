Prefeitura do Recife abre votação para população escolher atrações nos polos descentralizados

A- A+

Comprovando que o Carnaval é uma das festas mais populares e democráticas, a Prefeitura do Recife abre, por cinco dias, a partir deste sábado (27), até o dia 31, a votação para escolha das atrações que vão se apresentar em polos descentralizados, comunitários e corredores da folia neste ano. A população poderá eleger até três atrações, sendo uma para cada dia de local de festa. As agremiações e os artistas mais votados serão incluídos na programação, durante os dias de Momo. Todo o processo de votação será feito através da plataforma Conecta Recife, via aplicativo ou site (https://conecta.recife.pe.gov.br/). O resultado final será divulgado na próxima quarta-feira.

Ao todo, o Carnaval do Recife 2024 terá 49 polos em toda a cidade, sendo 26 descentralizados e comunitários. Para a votação neste ano, a população poderá eleger entre 1.003 atrações, divididas em nove categorias, sendo elas: Bloco Afro, Samba, DJ, Escola de Samba, Grupo de Percussão, Orquestra de Frevo, Perfomista, Afoxé e Banda, Cantor e/ou Cantora. A ação é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, através das secretarias de Governo e Participação e de Cultura, da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel).

Repetindo o sucesso que foi no ano passado, a tecnologia chega junto e vai oportunizar a população a escolher atrações culturais para compor a grade da programação oficial do Carnaval do Recife 2024. Em destaque no Conecta Recife (web e aplicativo), cada um dos 26 polos montados pela Prefeitura vai contar com uma listagem de atrações culturais como opção de escolha. A pessoa faz o login na plataforma, escolhe os polos de interesse, seleciona as apresentações que deseja para o local e confirma.

Para o secretário de Governo e Participação Social, Aldemar Santos, a votação para escolha de atrações na programação do Carnaval demonstra a preocupação da Prefeitura do Recife em construir a maior festa popular do Brasil, de forma democrática e participativa. “Para que o Carnaval seja ainda maior, as comunidades devem mobilizar as pessoas para eleger os artistas e agremiações que desejam que se apresentem nos polos e, dessa forma, fazer a festa que a população verdadeiramente deseja”, destaca.

