Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas abre inscrições

Situado na Zona da Mata Sul de Pernambuco, distante cerca de 57 km do Recife, o município de Pombos ganhou a sua primeira faixa de pedestres em 2022 graças à iniciativa das crianças do Centro Educacional Inovação. Com a criação do projeto “Saber e Exercer!”, a instituição de ensino conquistou o primeiro lugar da edição de 2022 do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas.

A premiação reconhece e estimula o desenvolvimento de projetos de impacto social em escolas de todo o País. No ano passado, três iniciativas foram contempladas, sendo o primeiro lugar destinado aos alunos e professores da escola pernambucana. O projeto “Saber e Exercer!” foi desenvolvido durante as aulas de Cidadania, e aborda temas relacionados aos direitos e deveres do cidadão.

O lançamento da 4ª edição do Prêmio faz parte das iniciativas promovidas durante Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade (2ª SNEGG), que neste ano acontece de 1º a 7 de outubro e foi criada e implementada pela primeira plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), que oferece soluções sistêmicas para diversos públicos com base nos Sete Princípios da Educação para Gentileza, Generosidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Diversidade, Respeito e Cidadania (7PEGG).

A mobilização vai ser conduzida a partir dos diversos “Embaixadores EGG”, que convidarão o público a acessar o site da plataforma Educação para Gentileza e Generosidade (https://www.gentilezagenerosidade.org.br/), repleta de metodologias e conteúdos exclusivos, qualificados, gratuitos e descomplicados para escolas, famílias, jovens, profissionais de mercado e formadores de opinião.

No site da 2ª SNEGG (https://www.gentilezagenerosidade.org.br/semananacional2023), além de poder conferir a programação completa, com apresentações musicais, painéis de debates e lançamentos exclusivos, as pessoas também serão convidadas a baixar o kit virtual de comunicação, que inclui artes para cartazes, camisetas, bottons, posts para as mídias sociais, além de uma canção divertida e contagiante que vai ajudar a memorizar quais são e para que servem os 7PEGG.

No site, o público também poderá acessar o Manual Prático de Conhecimento e Autoconhecimento, fazer gratuitamente o Teste dos Princípios 7PEGG e se inscrever para a 4ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, entre outros lançamentos.

Idealizadora da EGG, Marina Pechlivanis acredita que as mudanças sociais acontecem apenas quando são estruturadas. “Sim, as transformações só acontecem, de fato, se forem sistêmicas, multidimensionais e interpúblicos. É gratificante ver estes princípios colaborativos cada vez mais em prática na rotina das escolas e das famílias, na fala dos jovens, na agenda de empresas, organizações e governo, e na pauta das notícias. Por isso esta é uma semana não apenas de conscientização e mobilização, mas também de celebração”, conta Pechlivanis.

O Movimento Bem Maior e a Fundação José Luiz Egydio Setúbal são apoiadores mantenedores da da 2ª SNEGG, em virtude do alinhamento de valores que ambas as organizações acreditam para a construção de um país mais justo e igualitário, tendo a educação como ferramenta de transformação social, como afirma Marcia Woods, assessora da Fundação José Luiz Egydio Setúbal.

“Trabalhar valores como gentileza e generosidade na infância é fundamental na formação e no desenvolvimento integral dos brasileirinhos e das brasileirinhas, para uma sociedade mais empática e consciente da vida em comunidade. Como uma fundação que pratica a filantropia e tem como propósito ‘uma infância saudável para uma sociedade melhor’, temos muito orgulho de apoiar a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, para o cumprimento de nossa missão”.

Para Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior:

“o tema da Educação é um dos nossos principais eixos de investimentos sociais privados. Acreditamos profundamente na Educação como solução para criar um País mais compassivo e solidário e, nesse sentido, a realização da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade aponta para caminhos concretos em direção a esse objetivo. Temos convicção de que, com colaboração e intencionalidade, poderemos construir um Brasil onde a gentileza e a generosidade sejam a norma, e a Educação é a chave para alcançarmos esse ideal”, destaca.

Parcerias - O objetivo das parcerias é fortalecer e aprimorar a educação integrando novas vozes, reconhecidas nacionalmente, em prol da mobilização da população brasileira em seus mais diversos segmentos de atuação, gerando visibilidade e reconhecimento para o fortalecimento da Semana Nacional Educação para Gentileza e Generosidade. Em sua segunda edição, a SNEGG conta com as parcerias: Insper, Escoteiros do Brasil, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, AMPRO, Instituto Phi, Instituto ACP, Leo Fraiman, Grupo Morena, IA para o Bem, Escola Aberta do Terceiro Setor, Movimento Por Uma Cultura de Doação, Dia de Doar, Argila, Observatório do Terceiro Setor, Mais News Agência de Rádio.

A 2ª SNEGG contará em sua programação com eventos musicais com Os Pequeninos da 2, do Instituto Favela da Paz, no bairro paulistano do Jardim ngela; também mostra do projeto Flautas solidárias, do Centro Educacional Inovação e apresentação musical da orquestra de flautas do Instituto Dom de Deus, com o maestro Luiz Fernando, direto de Pombos, em Pernambuco.

Ao longo da semana, também farão parte da programação eventos com os Escoteiros do Brasil, escolas, empresas e organizações sociais, além da divulgação do Curso Jovem 7PEGG em parceria com a Escola Aberta do Terceiro Setor e a Make-a-Wish Brasil e dos novos planos de aula no módulo Cidadania, desenvolvidos para o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Confira a programação completa no site: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/

Educação para Gentileza e Generosidade - A primeira plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) oferece soluções sistêmicas para diversos públicos. Para as escolas: metodologia com 26 planos de aula adaptados da renomada Learning to Give e adequados à nova BNCC, além de cursos e prêmios. Para as famílias: aulas práticas com vídeos, leituras e atividades.

Para jovens lideranças sociais: programa na mídia, eventos e oportunidades de conexão e visibilidade. Para a sociedade: estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens. Para as empresas e organizações: dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos e materiais de comunicação e sinalização.

“Tudo gratuito, descomplicado, acolhedor e acessível, e com base nos sete princípios da Educação para a Gentileza, Generosidade, Sustentabilidade, Solidariedade, Diversidade, Respeito e Cidadania, que são os 7 Princípios da Educação para Gentileza e Generosidade, os 7 PEGG”, finaliza Marina Pechlivanis.

Saiba Mais: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/



