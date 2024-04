A- A+

MULHER Prêmio Mulheres Pérolas Negras 2024 vai ser entregue nesta terça,16 IV Edição do Evento vai ser realizado, nestas terça-feira (16), às 17h, em solenidade na Câmara de Vereadores do Recife

O Prêmio Mulheres Pérolas Negras está de volta em sua quarta edição, celebrando a contribuição das mulheres em Pernambuco. O evento que vai homenagear dezenas de mulheres, trazendo à luz a extraordinária contribuição delas em diversos campos da sociedade. Inspirado na icônica obra de arte "Brinco de Pérola" do renomado pintor Johannes Vermeer, este prêmio reconhece e celebra mulheres cujo trabalho e dedicação têm impactado positivamente suas comunidades. Tem como Objetivo,celebrar mulheres tão preciosas e raras quanto a Pérola Negra, reconhecendo o valor singular de suas notáveis contribuições através do trabalho executado por cada uma delas na sociedade.

Idealizado e realizado pela escritora, palestrante e produtora cultural SâmiaVéras, idealizadora do projeto "As Mil Faces de Uma Plus" e do Prêmio "Homens Que Transformam Pernambuco" empreendedora social e cultural, líder de mulheres desde 2017 e responsável pela apresentação da Lei Sâmia Véras (Lei estadual nº 17781/22) de combate à gordofobia nas escolas com o apoio da Câmara Municipal do Recife, o Prêmio Mulheres Pérolas Negras busca destacar a importância e relevância das mulheres em suas respectivas lideranças e profissões na sociedade.

Sâmia Véras/Foto: Lígia Leandro

Desde sua primeira edição em 2019, o prêmio tem sido uma plataforma para reconhecer líderes inspiradoras que estão moldando um futuro mais inclusivo e equitativo. A cerimônia de premiação está agendada para esta terça-feira, dia 16 de abril, às 17h, na Câmara Municipal do Recife, onde serão homenageadas 45 mulheres notáveis. Este evento proporcionará uma oportunidade única para reconhecer e homenagear essas líderes que têm feito a diferença em nossa sociedade.

Além da cerimônia, este ano o Prêmio Mulheres Pérolas Negras apresenta uma novidade: outdoors estrategicamente localizados em pontos-chave da cidade, destacando algumas das mulheres premiadas e seus trabalhos de referência na sociedade pernambucana.

