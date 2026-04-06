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CANAL SAÚDE Preservar fertilidade através de tecnologia é alternativa cada vez mais procurada Especialista em fertilidade explica importância e quando se preparar para guardar óvulos e espermatozoides

O avanço da tecnologia trouxe novas formas de pensamento sobre a preservação e fertilidade nos homens e mulheres. A idade vai avançando e as chances vão decaindo gradativamente. Preservar a fertilidade através da tecnologia é um caminho cada vez mais presente na vida de homens e mulheres. Questões como doenças e idade podem ser resolvidas com o apoio de médicos especializados em Fertilização.

Há casos de mulheres que desejam adiar o projeto da maternidade, para cuidar da carreira, ou porque só desejam filhos mais tarde, ou para as que se deparam com um câncer na fase inicial... em todos os casos, é possível preservar a fertilidade.

Nesta segunda-feira (6), Neneo de Carvalho, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a ginecologista Altina Castelo Branco, especialista em fertilização, no Canal Saúde, sobre a importância da preservação da fertilidade em homens e mulheres.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

A Dra. Altina Castelo Branco iniciou o alerta explicando que as mulheres nascem com uma reserva ovariana finita e detalhou os perigos de adiar a maternidade para depois dos 40 anos sem o apoio do congelamento prévio.

"A fertilidade vem caindo ao longo dos anos... depois dos 40 a chance de engravidar diminui, ela tem mais risco de aborto, de síndromes, porque se são os últimos óvulos, tem mais chance desse óvulo vir doente. [...] Então é importante que aquela mulher ou aquele homem que quer realmente ser mãe, mas que não quer no hoje, ele se programe e se informe se ele tem como postergar essa fertilidade com segurança"

Altina Castelo Branco, ginecologista especialista em fertilização

Ao ser questionada sobre o momento certo para agir, a especialista esclareceu que, embora não exista uma regra absoluta, realizar o procedimento antes dos 35 anos otimiza os resultados e evita desgastes físicos e financeiros.

"O ideal é que ela venha ainda antes dos 35, porque vai tornar o tratamento custo efetivo melhor... Se ela chega com 40 anos para congelar óvulos, é possível, mas é mais comum que ela não tenha esses 15 óvulos... e vai ter uma menor taxa de aproveitamento e aí às vezes, ela vai ser uma candidata a ter que fazer esse tratamento umas duas ou três vezes para conseguir a mesma poupança de óvulos que se ela tivesse feita aos 35"

Desmistificando a ideia de que a preservação da fertilidade é um assunto exclusivamente feminino, a médica fez um alerta contundente aos homens jovens que buscam fins estéticos através de anabolizantes e medicamentos para calvície, acreditando na reversibilidade do quadro.

"...muitos homens estão usando testosterona, usando remédio para queda de cabelo, finasterida, e diz assim: 'Ah, eu vou tomar, mas depois eu paro e volta'. Mas nem sempre volta. [...] é importante se o homem tá usando e ainda quer ter filhos que ele fique parando [...] porque ele corre o risco de quando parar os anabolizantes nem sempre a produção de espermatozoides voltar"

Por fim, a ginecologista deixou uma reflexão importante sobre a forma como a sociedade moderna planeja todos os passos da vida profissional e pessoal, mas frequentemente deixa o sonho de ter filhos à mercê da sorte e do tempo.

"A gente programa tanta coisa na vida, né? Programa um trabalho, uma viagem, como é que a pessoa não programa uma coisa tão importante na vida como é ter o seu filho e sua filha? [...] Faça a sua programação para que amanhã isso não seja uma decisão do tempo e não sua"

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