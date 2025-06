Presidentes da Fundação Altino Ventura recebem Prêmio internacional

A- A+

Os médicos oftalmologistas Drs. Liana e Marcelo Ventura, presidentes da Fundação Altino Ventura (FAV), foram agraciados com o Prêmio Enrique Graue Wiechers – 2025, uma das maiores distinções da oftalmologia internacional. A cerimônia de entrega aconteceu na última sexta-feira, 30 de maio, durante a solenidade de abertura do XXXVI Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, em Bogotá, na Colômbia.

Criado em 2019 pela Sociedade de Ex-Alunos do Instituto de Oftalmologia da Fundação Conde de Valenciana, no México, o prêmio é concedido pela Associação Pan-Americana de Oftalmologia (PAAO) a oftalmologistas seniores que se destacam por sua liderança e contribuição para o desenvolvimento de instituições, hospitais e associações dedicadas à saúde ocular.

A honraria reconhece profissionais que se sobressaem na gestão de centros de referência, no incentivo à pesquisa científica, na formação de novas gerações de oftalmologistas.

Foto: Arquivo pessoal da Dra Liana Ventura

Em 2025, a distinção foi entregue aos Drs. Liana e Marcelo Ventura, destacando a trajetória de mais de 38 anos à frente da Fundação Altino Ventura, com atuação voluntária desde sua fundação, em 1986. O casal é reconhecido por seu compromisso com a promoção da saúde ocular e inclusão de pessoas com deficiências visuais, auditivas, físicas e intelectuais, beneficiando milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação Altino Ventura se consolidou como referência nacional e internacional em oftalmologia. Além de prestar atendimento médico especializado, a instituição investe continuamente no ensino e na pesquisa científica. Já formou mais de 735 oftalmologistas brasileiros e estrangeiros e mantém programas de residência médica, especialização, fellow e doutorado interinstitucional em parceria com a UNIFESP.

Os presidentes da FAV expressaram gratidão pela honraria

“Receber esse prêmio nos emociona profundamente. Ele representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, construído com dedicação, ciência, solidariedade e muita fé. A Fundação Altino Ventura é um projeto de vida, que ultrapassa fronteiras e transforma realidades. Sentimos enorme gratidão a Deus ao recebermos esta significativa distinção internacional."

Eles reconheceram o papel de todos os pilares da FAV



"Os sócio-fundadores Dr. Altino e Lourdes Ventura, Dr. Inácio e Auristela Cavalcanti, Drs. Ronald e Elani Cavalcanti, e de todas as equipes que compõem os quadros administrativos e assistenciais. A confiança de nossos pacientes, o apoio da sociedade e de todos os parceiros tornaram possível abençoar tantas vidas ao longo desses 38 anos.”

A FAV já realizou mais de 22 milhões de procedimentos oftalmológicos, beneficiando mais de 2 milhões de pacientes. Seu Centro Especializado em Reabilitação reabilita anualmente cerca de 9 mil pessoas.

A FAV é capaz de atender até 70 mil pacientes por mês e realizar até 4 mil cirurgias oftalmológicas mensais.

No campo científico, entre janeiro de 2018 e julho de 2024, o Departamento de Investigação Científica da FAV publicou 86 artigos revisados por pares, sendo 60 em revistas internacionais indexadas e 26 em publicações nacionais.

